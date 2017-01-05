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YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
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Küçük Elvin'den Haleplilere yardım

05 Ocak 2017 Perşembe, 11:22
Küçük Elvin'den Haleplilere yardım

HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 5 yaşındaki Elvin Melike Gürçınar, Halep'in doğusundan tahliye edilen sivillere gönderilmesi için kumbarasında biriktirdiği 260 lirayı İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine verdi.

İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Dörtyol Temsilcisi Fatih Şilt, Çaylı Mahallesi'nde oturan Gürçınar ailesini ziyaret ederek, Halep'ten tahliye edilenlere kumbarasında biriktirdiği parasını gönderen Elvin'e teşekkür ederek, çeşitli hediyeler verdi.

Bir fabrikada işçi olarak çalışan baba Cumali Gürçınar, kızının televizyonda gördüğü Haleplilerin durumundan çok etkilendiğini ve kumbarasında biriktirdiği parayı göndermek isteğini kendisine ilettiğini söyledi.

Kızının bu hareketinden gurur duyduğunu ifade eden baba Gürçınar, "Kızımın yardım etme isteğini hiç tereddütsüz kabul ettim. Kumbarasındaki 260 lirayı Haleplilere yardım için derneğe verdik." dedi.

Elvin Gürçınar ise televizyonda yaşıtlarının durumunu görünce çok etkilendiğini ve yardımda bulunmak istediğini belirterek, kumbarasındaki parayı çocuklar için verdiğini ifade etti.

İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Temsilcisi Şilt ise Elvin'in verdiği parayı Halep'ten tahliye olanlara gönderdiklerini kaydetti.

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