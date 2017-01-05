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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Mas ve Pereira resmen Trabzonspor'da

05 Ocak 2017 Perşembe, 11:34
Mas ve Pereira resmen Trabzonspor'da


ANTALYA (AA) - Trabzonspor, yeni transferleri Arjantinli sol bek Emmanuel Mas ve Portekizli sağ bek Joao Pereira ile sözleşme imzaladı.

Bordo-mavili takımın kamp yaptığı Antalya'daki otelde düzenlenen ve Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu ile yönetim kurulu üyesi Ali Rıza Egemen'in katıldığı törende, Mas 3,5, Pereira 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Bordo-mavili takımda Mas 3, Pereira 47 numaralı formayı giyecek.

Ahmet Çubukçu, takımın eksik bölgelerine transferler yaptıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Ara transfer herkesin bildiği gibi çok zor ve aynı zamanda sonucun iyi olmasını beklediğimiz transferler oluyor. Biri Arjantin, diğeri Portekiz milli takımının kıymetli oyuncularını bünyemize katmış bulunuyoruz. Bu imzaların Türk futbolu ve Trabzonspor futbolu adına hayırlı olmasını diliyorum. İki oyuncunun da bize çok katkı sağlayacaklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Çubukçu, 2 transfer yaptıklarını ve 2-3 transfer daha yapmayı hedeflediklerini açıkladı.

Ahmet Çubukçu, bir soru üzerine yönetim olarak henüz birinci yıllarını yeni doldurduklarını hatırlatarak, transfer komitesinde yaptıkları değişikle ilgili olarak şunları kaydetti:

"Geçen sene göreve geldiğimizde 2 transfer yaptık, sezon başında scout ekibi ile birleştik ve toplam 7 transferimiz oldu. Bu 7 transferden katkısı olanlar fazla olmadı. Bu dönem içerisinde katkı sağlamasalar da oyun içerisinde olmayı hedeflediler. İyi bir sonuç çıkaramadık. Scout ekibinde revizyon uyguladık. Ulusal takımlarında oynayan futbolcuları Trabzonspor'da daha önce oynamış, Trabzonspor'un ağabeylerine de izlettik. Canlı olarak izlemek istedik. Tüm amacımız Trabzonspor'u üst sıralara doğru tırmandırmaktır."


- Mas: "Artık Avrupa'da oynamak istiyordum"


27 yaşındaki Arjantinli oyuncu Mas, transferde emeği geçen yöneticilere teşekkür ederek, "Bana gerçekten çok öz güven verdiler. Buraya gelmeden önce ailemle de konuştum. Artık Avrupa'da oynamak istiyordum ve gelen güzel teklifle birlikte çok mutlu şekilde buraya geldim." dedi.

Mas, sol bekte yaşanacak rekabetle ilgili olarak ise, "Bir pozisyonda çok kişinin olması rekabetçi bir ortam oluşturacaktır. Birbirimize daha fazla mücadele ederek, takıma katkı vermeye çalışacağız. Defansif pozisyondayım ama atak yapmayı seven bir defans oyuncusuyum. Milli takımda da olduğu gibi defansı da yapmak zorundayım. Sürpriz çıkışlarla da takımıma hücumda katkı sağlamaya çalışıyorum." şeklinde konuştu.

Arjantinli oyuncu, "Messi ile oynamak nasıl bir duygu? Messi mi Maradona mı?" sorusuna, "Tabii ki Messi ile oynamak rüya gibi. Daha önce onunla oynayacağımı düşünemezdim, televizyondan izlerdim. Onunla geçen her andan zevk alıyorum, karakteri çok düzgün bir insan. Maradona'yı canlı olarak izleyemedim bu nedenle kıyaslamaya giremeyeceğim. Benim için her zaman Messi ön planda olacaktır çünkü birlikte aynı saha içerisinde mücadele ediyoruz." yanıtını verdi.


- Pereira: "Büyük hedefleri olan bir kulübe geldim"


Portekizli futbolcu Joao Pereira da Trabzonspor'a transferinin gerçekleşmesinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Bordo-mavili takımda büyük başarılar kazanmak istediğinin altını çizen 32 yaşındaki Pereira, "Trabzonspor gibi büyük hedefleri olan bir kulübe geldim. Buraya gelmemde en büyük etken kulübün hedefleri olmasıydı. Umarım hep birlikte başarılı oluruz." ifadelerini kullandı.

Pereira, daha önce Trabzonspor forması giymiş Jose Bosingwa ve Oscar Cardozo'dan da kulüp hakkında bilgi aldığını aktararak, "Onlardan Trabzonspor'un çok büyük bir kulüp olduğunu öğrendim. Trabzon'un aile ile yaşamak için çok uygun olduğunu öğrendim. Bu, gelmemdeki en önemli nedenlerden biri oldu." diye konuştu.

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