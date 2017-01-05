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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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TTB işlem hacminde düşüş

05 Ocak 2017 Perşembe, 11:39

TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret Borsasında (TTB) 2016 yılının işlem hacmi, önceki seneye göre yüzde 9 düşüş gösterdi.

TTB'den yapılan açıklamaya göre, borsada geçen yılın işlem hacmi, önceki yıla göre yüzde 9 azalarak 3 milyar 29 milyon 33 bin liraya geriledi.

Borsada 2015'te ise 3 milyar 336 milyon 257 bin liralık çeşitli ürün işlem görmüştü.

TTB'de geçen yıl işlem gören ürünlerin 2 milyar 84 milyon 343 bin liralık kısmını fındık satışları teşkil ederken, ikinci sırayı 472 milyon 471 bin lira ile çeşitli gıda maddeleri oluşturdu.

Borsada yaş çay yaprağı, hububat ve mamulleri, canlı hayvan ve ham deri de işlem gördü.


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