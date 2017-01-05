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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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GÜNCELLEME - Konya'da pazar yeri çatısı çöktü

05 Ocak 2017 Perşembe, 11:50
GÜNCELLEME - Konya'da pazar yeri çatısı çöktü

KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde bir pazar yerinin çatısının çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Perşembe günleri kurulan ilçe merkezindeki semt pazarının çatısı, biriken karlar nedeniyle sabah saatlerinde aniden çöktü.

Bazı esnaf ve alışveriş için pazara gelen vatandaş, çatının metal parçaları ile düşen karların altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Enkaz altında kalan 4 kişi, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen Akşehir Kaymakamı Yalçın Sezgin ve Belediye Başkanı Salih Akkaya çalışmaları yerinde takip ediyor.

Akkaya, AA muhabirine, perşembe günleri kurulan ilçe merkezindeki semt pazarı çatısının, biriken karlar nedeniyle sabah saatlerinde çöktüğünü, enkaz altında kalan 4 kişinin çalışmalar sonrası çıkartıldığını söyledi.

Enkaz altında kalanların kaldırıldıkları hastanelerde tedavilerinin sürdüğünü belirten Akkaya, şunları kaydetti:

"Yaralıların vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar var. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. Pazar yerindeki kapalı alanın dörtte birlik bölümünde yoğun kardan dolayı çökme oldu. Tespitler sonrası enkaz altında kimsenin olmadığı düşünülüyor. Ancak her ihtimale karşı çalışmaları aralıksız sürdürüyoruz."

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