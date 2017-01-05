Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yılı

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ADANA (AA) - Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Atatürk Parkı'ndaki tören, Vali Mahmut Demirtaş, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve bazı sivil toplum kuruluşu yetkililerinin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Alana getirilen üzerinde "Zeydan Karalar - Seyhan Belediye Başkanı" yazılı çelenk, görevliler tarafından üzerinde isim olduğu gerekçesiyle alana alınmadı. CHP İl Başkanı Ayhan Barut'un da katıldığı görüşmeler sonrası çelenk, yeniden hazırlanan "Seyhan Belediyesi" yazısı üzerine yapıştırılarak alana sokuldu.



Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Uğur Mumcu Meydanı'nda devam eden kutlamalarda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın mesajları okundu, Vali Demirtaş Adanalıların kurtuluş gününü kutladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, burada yaptığı konuşmada, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinden de alıntılar yaparak Adana'nın ülkenin kurtuluş mücadelesinde önemli yeri olduğunu belirtti.

Türk milletinin bugün ülkesini bölmeye çalışan, bin yıllık kardeşliğini unutturmak isteyen şer odakları, hainler, kalleşler ve terör örgütlerine karşı dimdik ayakta olduğunu ifade eden Sözlü, şunları söyledi:

"15 Temmuz'da darbeye kalkışmak da milletimize karşı işlenmiş en büyük ihanet ve cürümdür. Aziz milletimiz daha fazla demokrasi, daha fazla hukuk diyerek cumhuriyetimizi, onun kazanımlarını ortadan kaldırmaya yönelik bu vatan hainlerine fırsat vermemiştir. Adanalı hemşehrilerimiz, kardeşi kardeşe kırdırarak vatanı bölmeyi hedefleyen darbeci hainlere karşı ilk andan itibaren kenetlenmişlerdir. Milletimiz, kan dökmeye doymayan terör örgütlerine karşı ülkenin geleceği için çok ciddi tedbirler alan devletinin, kahramanca savaşan Türk ordusunun, Türk güvenlik güçlerinin hep yanında olmuştur ve destekçisi olmayı da sürdürecektir. Binlerce şehidin kanlarıyla sulanmış bulunan aziz vatanımızı bölemeyeceklerini ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletimizden güç alarak kurduğu cumhuriyeti yıkamayacaklarını bu hainler artık çok iyi anlamışlardır."

Sözlü, FETÖ'nün darbe girişimine karşı milletin gösterdiği direnişin çok önemli olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"15 Temmuz'da halkımızın direnişi bir cumhuriyet direnişidir. Bir irade koruma direnişidir ve cumhuriyete sahip çıkma direnişidir. Cumhuriyete sahip çıkma, cumhuriyeti kuran iradeye de saygı duymak ve sahip çıkmaktır. Cumhuriyeti kuran irade ecdadımızdır, bu millettir, bu halktır. Cumhuriyeti kuran irade, bu halkın liderliğini kabul ettiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarının ortaya koyduğu iradedir."

Konuşmanın ardından sporcular, Pozantı Kaymakamlığından aldıkları ve bisikletle il merkezine getirdikleri Türk bayrağını Vali Demirtaş'a teslim etti. Törende öğrenciler şiirler okudu.

Törene, bazı Adana milletvekilleri, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, ABD Adana Konsolosu Linda Stuart Specht, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, öğrenciler, izci grupları ve askeri yetkililer katıldı.