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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon

05 Ocak 2017 Perşembe, 12:12
FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon

KONYA (AA) - Konya merkezli 26 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında askeri personele yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 68'e yükseldi.

FETÖ/PDY mensuplarına ilişkin Konya merkezli 26 ilde, örgütle bağlantılı olduğu öne sürülen 84 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla sayı 68'e çıktı.

Öte yandan operasyonun daha önceki aşamalarında gözaltına alınan Yusuf kod adlı şüpheli subay, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki ifadesinde, örgüt lideri Fetullah Gülen'in kendilerine görünenden çok farklı anlatıldığını söyledi.

Şüpheli, örgüt abisinin kod isimleri, huyuna benzemesi için sahabelerin isimlerinden koyduğunu belirtti.

- Kitabı okuması için kitap sayfalarını çevirmesi yetermiş

Ebubekir isminin zor söyleniyor denmesi üzerine Yusuf ismini seçtiğini anlatan şüpheli, şöyle konuştu:

"Örgüt abisi, 'Bir hoca efendi var. Çok tanınmış bir kişi. Bu önemli zat. Bir kitabı eline alıp okumasına gerek yok. Kitabı eline aldıktan sonra kitap sayfalarını çevirmesi, sayfaları okumasına yeterli oluyor. Hatta bir gün bu kişi kitapçıya gitmiş. Bir kitaba bakarken burada çalışan kişi, 'alacaksan al, almayacaksan elindeki kitabı yerine bırak.' diye çıkışmış. Bu zat, 'Ben okuduğum kitaba para vermem' diyerek kitabı yerine bırakmış.' diyerek, bu kişinin kim olduğunu sordu. Bize sorulan sorunun cevabını bulamadığımızı söylememiz üzerine abi bize 'Size sorduğum sorudaki kast edilen kişi Abdul Fettah Şahin rumuzunu kullanan kişidir' dedi. Birkaç gün sonra bu kişi için 'Asrın imamı olarak gözüken, sayısız kitapları olan din alimi Fetullah Gülen hocadır' ifadeleri kullanıldı."

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