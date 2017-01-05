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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Toruntay:

05 Ocak 2017 Perşembe, 12:21
Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Toruntay:

GAZİANTEP (AA) - Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay, güçle, sabırla ve inançla ülkenin birliğini, bütünlüğünü koruma gayretinde olacaklarını belirtti.

Toruntay, Gaziantep'te bir otelde düzenlediği basın toplantısında, genel başkanlığını yaptığı Öz Taşıma İş Sendikasının, Gaziantep Ulaşım AŞ çalışanlarının toplu iş sözleşmesi için 60 gün sürecek görüşmelere bugün başladığını söyledi.

Ulaşım iş kolunda 20 bin üyelerinin bulunduğunu, 4 yılda önemli noktaya geldiklerini belirten Toruntay, bu sayıyı artırmayı amaçladıklarını bildirdi.

Ülke gündeminin yoğun olduğuna dikkati çeken Toruntay, "Özellikle son 7-8 aydır yaşananlar malum. Rabb'im ülkemizin birliğini, beraberliğini bozmasın." dedi.

Gaziantep'in hassas bir yer olduğunu, geçmişte de terörün acılarını yaşadığını anlatan Toruntay, "Rabb'im bir daha göstermesin. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımıza, tüm güvenlik güçlerimize Rabb'im yardım etsin, güç versin. Bizlere de sabır versin, birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın." ifadelerini kullandı.

Ülkeler arasındaki çıkar çatışmalarına değinen Toruntay, "Güçle, sabırla ve inançla ülkemizin birliğini, bütünlüğünü koruma gayretinde olacağız." diye konuştu.

Yeni asgari ücretin geçen hafta açıklandığını belirten Toruntay, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısı nedeniyle, reel asgari ücretin beklentilerini karşılamadığını bildirdi.

Toruntay, bir gazetecinin "zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi kesintileri" ile ilgili sorusu üzerine, uygulamayı doğru bulmadıklarını söyledi.


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