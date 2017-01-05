İşitme engelli ebeveynler artık bebeklerini "duyabilecek"

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesince işitme engelli ebeveynlere, bebekleri ağladığından haberdar olmaları için "Bebekler Ağlamasın Anneler Üzülmesin" projesi kapsamında "bebek sesi algılayıcısı" hediye ediliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2,5 aylık bebekleri bulunan işitme engelli Esra ve Yalçın Aydın çiftini ziyaret ederek bebek sesi algılayıcısı verdi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Şahin, yaptıkları çalışmayla engelli ailelere destek vermeye çalıştıklarını söyledi.

Aydın çiftinin doğuştan işitme ve konuşma engelli olduğunu belirten Şahin, "Hem anne hem de baba engelli olduğu için desteğe ihtiyaçları var. Annenin yanında kimse yok. Baba da çalışıyor. Annenin çocuğuna sağlıklı bakabilmesi için 'Bebekler Ağlamasın Anneler Üzülmesin' projemizde teknolojiyi kullandık. Bebek ağladığı zaman anne cihazdaki titreşim ve ışık sayesinde bebeğin ağladığını hissedip ilgileniyor." dedi.

Gaziantep'te yaklaşık 200 işitme engelli ebeveyn olduğunu dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Bu teknolojik destekle ailelerin yaşamını kolaylaştırdık. Ben de bir anne olarak empati yaptığım zaman bunun ne kadar büyük ihtiyaç olduğunu fark ettim. Bundan sonra Hasan bebeğimiz ağlamayacak. 15 yıldır Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde engellilerin önündeki engeli kaldırmak için bir değişim yaşanmaya başladı. Sağlık, istihdam ve ulaşılabilirlik konusunda çok önemli çalışmalar yapıldı. En büyük iş yerel yönetimlerin, belediyelerin. Yaklaşık 2,5 yıl önce sistemi kurarken 'Engelli kardeşimizin önündeki her türlü engeli kaldıracağız' felsefesiyle yola çıktık. Güçlü kurumsal alt yapı kurduk ve bu engelliler biriminin başına engelli birini koyduk. Bu önemli bir farkındalık. Bedensel, görme, işitme, zihinsel engeliler var. Her grubun ihtiyaçları, talepleri farklı. Toptan yaklaşırsanız birinin işine yarayan diğerinin işine yaramayabilir. Uzmanlaşmış çalışmalar yapmamız gerekiyor."

- "Aklım sürekli bebeğimdeydi"

Anne Esra Aydın da işaret dili tercümanı aracılığıyla yaptığı açıklamada, cihaz sayesinde çok rahatladığını aktararak şunları kaydetti:

"Bebeğim ağladığında titreşim sayesinde hemen fark edebileceğim. Bizi kurtardınız, Allah'ım da sizin yardımcınız olsun. Ben korkumdan adım atamıyordum. Şimdi çok rahatım. Eşim çalıştığı için sürekli evde tekim. Daha önce uyuyamıyordum, yemek yiyemiyordum aklım sürekli bebeğimdeydi."

Baba Yalçın Aydın da belediye yetkililerine teşekkür etti.