Doğu Anadolu'da soğuk hava

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KARS (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 28 derece ölçüldüğü Kars'ta soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Kentin Sarıkamış ve Kağızman ilçelerinde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkilerken, vatandaşlar da soğuktan korunmak için farklı yöntemlere başvuruyor.

Soğuk hava nedeniyle Sarıkamış ilçesi sakinleri araçlarını branda ve battaniyeyle örterek soğuktan korumaya çalışıyor.

Buna rağmen yakıt depoları ve camları başta olmak üzere çeşitli aksamları buz tutan, aküsü boşalan, kapıları da buz tuttuğu için açılmayan araçların sürücüleri araçlarının donan kısımlarını sıcak su dökerek buzları eritmeye çalışıyor.

Çeşmelerin de buzlarla kaplandığı ilçede belediye ekipleri de kar temizleme çalışması yapıyor. Bu çerçevede ilçedeki yollarda tuzlama, kaldırımlarda da kar küreme çalışması yapan ekipler, ilçe merkezindeki karları araçlarla başka bölgelere taşıyor.

Kağızman ilçesinde ise soğuk hava sebebiyle bazı su sayaçları donduğu için hasar gördü.

İlçede soğuk hava nedeniyle ağaç ve bitkilerde oluşan kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bazı fotoğrafçılar ağaç ve bitkilerde oluşan güzel manzaraları fotoğrafladı.



