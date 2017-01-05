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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Muslera'nın parmağı çıktı

05 Ocak 2017 Perşembe, 12:34


ANTALYA (AA) - Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın sol el serçe parmağı çıktı.

Sarı-kırmızılı kulübün doktoru Yener İnce, Galatasaray'ın, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirdiği idmanda sakatlığı bulunan futbolcuların durumlarıyla ilgili basın mensuplarını bilgilendirdi.

İnce'nin açıklamasına göre, bugünkü idmanda topla çalışmasına izin verilmeyen Muslera'nın durumu, çekilecek MR'dan sonra netlik kazanacak. Yapılacak kontrollerde kırık veya eklem içi sorun çıkmaması durumunda deneyimli file bekçisi ligin 17. haftasındaki Atiker Konyaspor maçına yetiştirilmeye çalışılacak.

Öte yandan Galatasaray'ın diğer kalecisi Cenk Gönen'in ise sol dizinde menisküs yırtığı bulunduğu için daha önce ameliyat edildiği duyuruldu. Çalışmalara başlayan Cenk'in, 18. haftadaki Kardemir Karabükspor maçına yetiştirilmesi bekleniyor.


- Diğer oyuncuların durumu


Ayak altında sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci, çalışmalarına salonda devam ederken, bir hafta içinde saha çalışmalarına başlayacak.

Sağ arka adalesinde sakatlığı olan Belçikalı futbolcu Luis Cavanda'nın tedavisine devam edilirken, sezon başında dizinden ameliyat edilen Koray Günter 14 Ocak'ta İstanbul'a gelecek. Koray, program dahilinde çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek.

Sağ diz arka çapraz bağında kopma, ön çapraz bağında gerilme ve menisküs yırtığı tespit edilen Serdar Aziz ameliyat edilmeyecek ve iğne tedavisi uygulanacak.

Sakatlıkları bulunan Lukas Podolski ve Sinan Gümüş ise takımdan ayrı koşu yaptı.

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