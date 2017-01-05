Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

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ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı esnasında şehit düşen askerler Hamza Şimşek ve Hüsnü Bilgiç ile İstanbul ve Aydın'da şehit edilen polisler Muammer Nacakoğlu, Hasan Özdemir ve Yener Arslan'ın ailelerine birer telgraf göndererek, başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab bölgesinde ağır yaralanan ve tedavi gördükleri hastanede şehit düşen astsubaylar Hamza Şimşek ve Hüsnü Bilgiç ile İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Arena yakınındaki terör saldırısında yaralanarak, tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Muammer Nacakoğlu ve Aydın'ın Nazilli ilçesinde şüpheli bir aracı durdurmak isteyen polis aracının tankerle çarpışması sonucu şehit düşen polis memurları Hasan Özdemir ile Yener Arslan'ın ailelerine birer telgraf göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.