Bursa'da teleferik seferleri iptal edildi

BURSA (AA) - Bursa'da etkili olan şiddetli lodos sebebiyle teleferik seferlerine 2 gün ara verildi.
Bursa'da dün etkisini artıran şiddetli lodos, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Uludağ'a çıkmak için gelen çok sayıda yerli ve yabancı turistin sıklıkla kullandığı teleferik seferlerine 2 gün ara verildiği bildirildi.
Bursa Teleferik A.Ş Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Tesisimiz şiddetli lodos sebebiyle 5-6 Ocak'ta kapalı olacaktır." ifadelerine yer verildi.