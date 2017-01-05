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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Edirne Ticaret Borsası

05 Ocak 2017 Perşembe, 12:38
EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı 0,949 liradan satıldı.
Salon satışında tek işlemde 2 buçuk ton buğday alıcı buldu.
Borsada diğer ürünlerde işlem gerçekleşmedi.

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