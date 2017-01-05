05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kolombiyalı kadın Müslüman oldu

05 Ocak 2017 Perşembe, 12:40
Kolombiyalı kadın Müslüman oldu

KAYSERİ (AA) - Kolombiyalı Blanca Milena İyigün, İslamiyeti seçerek "Nisa Nur" ismini aldı.

Kayseri Müftüsü Şahin Güven'in makamında gerçekleştirilen ihtida törenine katılan 31 yaşındaki İyigün, sosyal medya üzerinden tanışıp evlendiği kocasının, başka ilde öğretmenlik yaptığı için yanında olamadığını söyledi.

Blanca Milena İyigün törende, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Güven, İslam dininin temel esaslarıyla ilgili bilgi verdi ve dua etti.

İyigün, kocasından ve yakın arkadaşlarından etkilenerek İslamiyeti seçtiğini belirti.

Müftü Şahin Güven de İslamofobinin yaygınlaştığı, insanları İslamdan uzaklaştırmak için bu dinin kötü gösterilmeye çalışıldığı bir zaman diliminde, insanların İslama koştuğunu görmenin, Kayseri'de bir haftada dördüncü ihtida töreni gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İhtida töreninin ardından Güven, İyigün'e Kuran'ı Kerim ve ilmihal hediye etti.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Çolakbayrakdar'a büyük sürpriz
YEREL

BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR'A BÜYÜK SÜRPRİZ
Kentte Ocak ayıdan 26 kültür sanat etkinliği gerçekleştirilecek
YEREL

KENTTE OCAK AYIDAN 26 KÜLTÜR SANAT ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Eğitime Melikgazi Desteği
YEREL

EĞİTİME MELİKGAZİ DESTEĞİ
&quot;Şehit Komandolar Durağı&quot;nda saygı nöbeti
YEREL

"ŞEHİT KOMANDOLAR DURAĞI"NDA SAYGI NÖBETİ
Kayseri ve Sivas'ta kültür sanat
YEREL

KAYSERİ VE SİVAS'TA KÜLTÜR SANAT
Forum Kayseri 5. yıl kutlamaları ile ziyaretçilerini coşturmaya hazırlanıyor!
YEREL

FORUM KAYSERİ 5. YIL KUTLAMALARI İLE ZİYARETÇİLERİNİ COŞTURMAYA HAZIRLANIYOR!
Şiirlerin dilinden Osmanlı anıldı
YEREL

ŞİİRLERİN DİLİNDEN OSMANLI ANILDI
Medeniyetler şehrinin fotoğrafları yarıştı
YEREL

MEDENİYETLER ŞEHRİNİN FOTOĞRAFLARI YARIŞTI
Kayseri Ticaret Borsası
YEREL

KAYSERİ TİCARET BORSASI
Kayseri'deki terör saldırısı
YEREL

KAYSERİ'DEKİ TERÖR SALDIRISI
Tekden öğrencilerinden anlamlı ziyaret
YEREL

TEKDEN ÖĞRENCİLERİNDEN ANLAMLI ZİYARET
Kayserispor'da Sergen Yalçın dönemi
YEREL

KAYSERİSPOR'DA SERGEN YALÇIN DÖNEMİ
Başkan Gülcüoğlu'ndan rektör Güven'e ziyaret
YEREL

BAŞKAN GÜLCÜOĞLU'NDAN REKTÖR GÜVEN'E ZİYARET
Musikişinas Hayrunnisa Mermi'nin imam hatip okulları konserleri başladı
YEREL

MUSİKİŞİNAS HAYRUNNİSA MERMİ'NİN İMAM HATİP OKULLARI KONSERLERİ BAŞLADI
DAEŞ üyeleri gözaltına alındı
YEREL

DAEŞ ÜYELERİ GÖZALTINA ALINDI
Kayseri Şeker'de 2016 yılı dolu dolu geçti
YEREL

KAYSERİ ŞEKER'DE 2016 YILI DOLU DOLU GEÇTİ
Kayseri'de DEAŞ operasyonu
YEREL

KAYSERİ'DE DEAŞ OPERASYONU
MHP Melikgazi İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş yeniden adaylığını açıkladı
YEREL

MHP MELİKGAZİ İLÇE BAŞKANI ERTUĞRUL YÜCEBAŞ YENİDEN ADAYLIĞINI AÇIKLADI
Melikgazi'de Vatandaşlar Akıllı Telefon Hizmeti Alabilecek
YEREL

MELİKGAZİ'DE VATANDAŞLAR AKILLI TELEFON HİZMETİ ALABİLECEK
Musul ve Haleplilere 12 tır yardım malzemesi
YEREL

MUSUL VE HALEPLİLERE 12 TIR YARDIM MALZEMESİ
&quot;Türkiye Gücünün Farkına Vardı&quot;
YEREL

"TÜRKİYE GÜCÜNÜN FARKINA VARDI"
ERÜ Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi 7/24 Acil Hizmeti Veriyor
YEREL

ERÜ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ 7/24 ACİL HİZMETİ VERİYOR
Yaylada mahsur kalan bekçiyi AFAD ekipleri kurtardı
YEREL

YAYLADA MAHSUR KALAN BEKÇİYİ AFAD EKİPLERİ KURTARDI
İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalıdan Örnek Davranış
YEREL

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ OSMAN ELMALIDAN ÖRNEK DAVRANIŞ