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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Simülasyon tırında 40 bin kişiye eğitim

05 Ocak 2017 Perşembe, 13:05
SAMSUN (AA) - Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), simülasyon tırında "Afete Hazır Türkiye" ve "İlk 72 saat" konularında 40 bin öğrenciye temel afet bilinci eğitimi verdi.
Samsun Valiliği ve AFAD tarafından imzalanan "Afete Hazır Okul" projesi protokolü çerçevesinde okullarda eğitim çalışmaları devam ediyor.
AFAD Samsun Müdür Vekili Yusuf Aysu, yaptığı açıklamada, okullarda özellikle depremin neden olabileceği tehlike ve risklerin belirlenmesi, olası etkilerinin azaltılması için eğitim ve tatbikatlarla farkındalığı artırmaya çalıştıklarını söyledi.
Öğrencilerin afet bilincinin artırılması, olay anında kazanılmış doğru davranış biçimlerinin sergilenmesi, hızlı tahliyenin gerçekleştirilebilmesi amacıyla okullarda gezici simülasyon tırında eğitim verdiklerini belirten Aysu, "Samsun'da 40 bin öğrenciye 'Afet'e Hazır Türkiye' ve 'İlk 72 saat' konularında temel afet bilinci eğitimi verilmesi planlanmıştır. Program dahilinde simülasyon tırı ile geçen yıl 10 ilçede 49 lise ve dengi okulda, 110 okul öncesi ve ilköğretim okulunda, özel ve kamu kurum kuruluşlarda toplam 40 bin 639 kişiye eğitim verilerek hedef aşılmıştır. Program dahilinde 2017 yılında da eğitim çalışmalarına devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.

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