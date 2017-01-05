Sayaç okuyan görevlilere köpek engeli

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ERZURUM (AA) - Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Aras EDAŞ) Genel Müdürü Fikret Akbaş, kaçak elektrik kullanan veya sayacın okunmasını istemeyen abonelerin, köpeklerini görevlilerin üzerine saldığını belirtti.

Akbaş, yaptığı yazılı açıklamada, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'a bağlı bazı bölgelerde elektrik sayaçlarının bulunduğu alana zincirle köpek bağlandığını ifade etti.

Sayaç okumak için kırsal alana giden görevlilerin bu köpeklerin saldırısına uğradığını bildiren Akbaş, son olarak Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı bir köyde, görevlilerin bu durumla karşılaştığını kaydetti.

Görevliler köye gittiğinde, bağlı köpeklerin üzerlerine saldırdığına işaret eden Akbaş, "Köpeklerin toplu saldırısına uğrayan sayaç okuma ve kesme bağlama ekibi, sopalarla köpeklerin yaklaşmasını engellemeye çalıştı. Ancak köpekler bir görevlimizi kolundan ısırdı. Görevlilerden biri de cep telefonuyla köpeklerin saldırısını saniye saniye görüntüledi. Bu tür olaylarla genelde Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan ve Bayburt'ta karşılaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şimdiye kadar köpeklerin 4 sayaç okuma görevlisini ısırdığını belirten Akbaş, saldırı durumlarında hayvanlara zarar vermeden, sadece kendilerini korumalarını istedikleri görevlilerin de buna özen gösterdiğini vurguladı.

"Kaçak elektrik kullanan veya sayacın okunmasını istemeyen aboneler, köpekleri görevlilerin üzerine salıyor. Aslında bu sık sık rastladığımız bir zorluk." değerlendirmesinde bulunan Akbaş, vatandaşlardan bu konuda duyarlılık beklediklerini kaydetti.