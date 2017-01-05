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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Filipinler'deki hapishane baskını

05 Ocak 2017 Perşembe, 13:14

MANILA (AA) - Filipinler'in güneyindeki̇ bir hapishaneye düzenlenen baskında firar eden 158 mahkumdan 34'ü yakalandı.

Yetkililer, güvenlik güçlerinin, Kidapawan kentindeki Kuzey Cotabato Eyalet Hapishanesi'ne dün yapılan baskın sırasında kaçan 158 mahkumdan 34'ünün yakaladığını belirtti.

Hapishanede, kentteki bombalama eylemlerine katılarak cinayet suçundan tutuklananlar dahil, bin 511 mahkumun bulunduğunu kaydeden yetkililer, dün düzenlenen baskının, 2007 yılından bu yana yaşanan üçüncü saldırı olduğunu ifade etti.

Firari mahkumları arama operasyonunda polise silah çektiği ileri sürülen yerel bir yetkilinin polis tarafından öldürüldüğü de kaydedildi.

Kuzey Cotabato Eyalet Hapishanesi'ne silahlı onlarca kişinin düzenlendiği baskın üzerine çıkan çatışmada, 1 infaz koruma memuru ölmüş, çıkan kargaşadan faydalanan 150'den fazla mahkum kaçmıştı.

Cezaevi yetkililerinden Peter Bungat, cezaevinde önce elektriklerin kesildiğini ardından binalara ateş açıldığını belirterek, baskının bazı mahkumların kaçırılması için düzenlendiğini açıklamış, kaçan mahkumlardan 6'sının öldürüldüğünü, 3'ünün de yakalandığını söylemişti.

Silahlı kişilerin kamuoyunda tanınan mahkumların kaldığı iki hücreye odaklandığını vurgulayan Bungat, baskının, uyuşturucu ticareti, silahlı soygun gibi suçlardan aranan, Mindanao adasında faaliyet gösteren Pentagon Grubu'nun lideri "Commander Derby" tarafından düzenlenmiş olabileceğini ileri sürmüştü.

Öte yandan ordu yetkilileri, baskının Bangsamoro İslami Özgürlük Savaşçıları (BİÖS) tarafından düzenlenmiş olabileceğini öne sürmüştü.



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