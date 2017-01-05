Fındık diyarı Ordu, turizmde iddialı

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ORDU (AA) - Geçen yıl yaklaşık 500 bin kişinin ziyaret ettiği Ordu, yürütülen tanıtım faaliyetleriyle 2017'de 1 milyon turist ağırlamayı hedefliyor.

Vali İrfan Balkanlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındık diyarı Ordu'nun artık turizmde de iddialı olduğunu söyledi.

Tanıtım arttıkça kentte gelen yerli ve yabancı turist sayısının da sürekli yükseldiğine işaret eden Vali Balkanlıoğlu, "Önümüzdeki dönemde de tanıtım faaliyetlerine devam etmeye karar verdik. İnşallah böyle giderse birkaç sene içerisinde hedeflediğimiz 1 milyon turiste ulaşırız ama bizim hedefimiz 2017 yılında bu rakama ulaşabilmek. Bunun için de çalışmalar sürüyor." dedi.

Balkanlıoğlu, Ordu'yu geçen yıl 500 bin turistin ziyaret ettiğini belirterek bunların yaklaşık 100 bininin yabancı turist olduğunu dile getirdi.

Özellikle körfez ülkelerinden Ordu'ya gelen turist sayısının ciddi anlamda arttığına dikkati çeken Vali Balkanlıoğlu, şöyle devam etti:

"Yaptığımız tanıtımlar olmasaydı bu insanların hiçbiri, Karadeniz'e olan ilgilerine rağmen 'Biz şu Ordu'ya gidelim de Karadeniz'i gezmiş olalım' demiyordu. Daha önce söylediğimiz gibi Karadeniz'de güzellik namına ne varsa hepsi Ordu'da da fazlasıyla mevcut. Ordu'yu gören insanlar 'Ölmeden önce adeta cennete girdik' diyorlar. Bu güzellikleri gören herkes bize teşekkür ediyor çünkü buralar Alp Dağları'ndan daha güzel ve bakir. Her taraf orman. Göz alabildiğine yemyeşil. Hem yurt içi hem de yurt dışından çok insan Ordu'yu görmek istiyor."

Vali Balkanlıoğlu, tanıtım çalışmalarının meyvelerini, çok kısa sürede aldıklarını ifade ederek "Genelde bu tanıtım işleri aynen tohum saçmak gibidir. Bir anda mahsul vermez. Zaman içerisinde ürün verir ama bizimki çok kısa sürede netice verdi. Türkiye'nin bazı yerlerinde turist sayısı çeşitli nedenlerden dolayı maalesef azalırken Ordu'da ve Karadeniz'de arttı. Bunu tanıtıma borçluyuz." diye konuştu.

- "İngilizce ve Arapça öğrenin"

Balkanlıoğlu, 2017 yılında Ordu'ya daha fazla turist çekmeye çalışacaklarını vurgulayarak esnaf ve bölge halkına uyarılarda bulundu.

Turizmin yabancı turistlerle daha anlam kazandığına işaret eden Balkanlıoğlu, "Dolayısıyla yabancı turistlerle iletişim kurmak için yöre halkının İngilizce ve Arapça öğrenmesi lazım. Yabancı turist sayısının artmasıyla bu dilleri öğrenen esnaf sayısı da artacaktır." diye konuştu.

Balkanlıoğlu, Aybastı ilçesine önceden bir Arap turist dahi gitmezken artık günde 50-60 Arap ailesinin gittiğini anlatarak, "Diğer ilçelerimizde de benzer hareketlilik söz konusu ancak burada esnafımızın dikkat edeceği diğer konu ise fiyatlar. Esnafımız fiyatlarını sadece yabancı turistler için fazla tutarsa bu turistler daha bölgeye gelmez. Onlara Türk misafirperverliğini en güzel şekilde göstermemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.



