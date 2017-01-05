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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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"Güneş girmeyen eve doktor girer sözü verem için"

05 Ocak 2017 Perşembe, 13:22

EDİRNE (AA) -Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gündeniz Altıay, veremli hasta ile kapalı ve havasız ortamlarda temastan kaçınılmasının önemine işaret ederek, "Havada asılı olan verem mikrobu güneş ışığıyla karşılaştığı zaman çok kısa sürede etkisiz hale geliyor. 'Güneş girmeyen eve doktor girer' sözü verem için söylenmiştir." dedi.

Altıay, hastanede düzenlediği basın toplantısında, verem hastalığının insanlık tarihi kadar eski olduğunu söyledi.

Verem mikrobunun solunum yoluyla bulaştığını ifade eden Prof. Dr. Altıay, "Verem, mikrobik ve bulaşıcı bir hastalık. Kapalı ve toplu halde yaşanılan yerlerde, hasta kişiyle o ortam paylaşılıyorsa, hastalığın bulaşıcılığı daha da artıyor ancak havada asılı olan verem mikrobu güneş ışığıyla karşılaştığı zaman çok kısa sürede etkisiz hale geliyor. 'Güneş girmeyen eve doktor girer' sözü verem için söylenmiştir. Güneş gören, havalandırması iyi olan ortamlar her hastalıkta olduğu gibi tüberküloz için de tabii ki önemli." diye konuştu.

-Tedavi

Altıay, veremle mücadelede, hastayı bularak etkin tedavin uygulanmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Tedaviye başladıktan 15 gün sonra hastalık bulaştırıcılığını kaybediyor. Veremle ilgili dünyada etkin şekilde yürütülen mücadele vakayı bulmak, etkin bir şekilde tedavi etmek ve temasların tespit edilmesiyle oluyor. Kiminle temasa geçmiş, veremli bir hasta kiminle temas eder? Aktif bir vaka tespit edildikten sonra, onunla bir arada yaşayan kişilerin taranması gerekiyor. Verem Savaş Merkezleri bunu yapıyor. Bu yapıldığı zaman hasta tespit edilmiş ve tedavisine başlanmış oluyor.

Verem tedavisi başlanan hastadan korkmamak gerekiyor çünkü 15 gün sonra olay bitiyor. Hastalık bulaştırıcı olmaktan, toplum sağlığı açısından risk oluşturma durumu ortadan kalkıyor. Önemli olan vakayı bulmak ve etkin tedavi vermek. Hasta kişiye temas eden kişileri bulmanın en önemli nedeni de koruyucu tedaviyi vermek.’’

Verem hastalığının dünya genelinde etkisini sürdürdüğünü bildiren Altıay, "Dünya nüfusunun üçte biri verem mikrobuyla karşılaşmıştır. Dünya Sağlık Örgütü, 2014 yılında dünyada 9 milyon 600 bin yeni verem hastasının ortaya çıktığını, bunların 1 milyonunun çocuk olduğunu bildirmiştir. Yine 2014 yılında, 140 bini çocuk olmak üzere dünyada, 1 milyon 500 bin insan verem nedeni ile ölmüştür.’’ diye konuştu.


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