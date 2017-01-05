Antalya'ya müze konseptli cadde

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ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesince, kentin merkezindeki Ali Çetinkaya Caddesi'ni müze konseptli caddeye dönüştürecek projenin ihalesi 11 Ocak'ta yapılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Güneş Doğudan Yükseliyor" sloganı ile tanıtılan Doğu Garajı Projesi kapsamında Ali Çetinkaya Caddesi'nin yeniden düzenleneceği bildirildi.

Bölgeyi turistin bir cazibe merkezi haline dönüştürecek Doğu Garajı ve Çevresi Kentsel Tasarım Projesi'nin ihalesinin 11 Ocak'ta gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada "Proje tamamlandığında Ali Çetinkaya Caddesi, görsel güzellik katan bina cepheleri, modern kaldırımları, rengarenk gölgelikleri, kent mobilyaları, aydınlatması ile Antalya'ya gelenlerin görmeden gitmeyeceği bir bölgeye dönüşecek." değerlendirmesi yapıldı.

- "Doğu Garajı kazısında çıkan tarihi eserler sergilenecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, proje çerçevesinde Ali Çetinkaya Caddesi'nin trafiğe kapatılacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Projeyle 850 metre uzunluğunda cadde ve kentsel tasarım düzenlemesi yapılacak. Müze konsepti ile tasarlanan cadde boyunca 7 sergi küpü yer alacak ve Doğu Garajı kazısında çıkan tarihi eserler burada sergilenecek. 3 bin 500 metrekare yeşil alanın yer alacağı projede 2 süs havuzu inşa edilecek. Proje kapsamında 89 binanın cepheleri yenilenecek. Binaların caddeye bakan kısımlarına kaplama yapılarak, klima üniteleri saklanacak. Diğer cephelere ise sıva tadilatı ve boya uygulanacak ve yerler doğal taş plaklar ile kaplanacak. Engelliler için takip taşları döşenecek. İş yerlerine malzeme ulaşımını sağlamak amacıyla servis yolu yapılacak. Bölgeye araç giriş çıkışı günün belli saatlerinde olacak. Esnafın çalışmalardan en az etkilenmesi ve dükkanlarının kapalı kalmaması için titiz bir çalışma yürütülecek. Örneğin döşeme yapılırken toz olmaması için sahada taş kesimi yapılmayacak."

Bölgede inşaatı devam eden Kültür ve Ticaret Merkezi ile Nekropol Projesi tamamlandığında Ali Çetinkaya'nın kentin önemli turizm merkezlerinden biri haline geleceğini vurgulayan Türel, "Seçimler öncesinde 'O turist bu dükkana girecek' demiştik. İşte bu projeler tamamlandığında o turist bu dükkana girecek." görüşünü kaydetti.