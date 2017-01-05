05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sakarya'daki FETÖ ve "usulsüz dinleme" davaları birleşti

05 Ocak 2017 Perşembe, 13:32

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, aralarında eski il emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay ile eski İstihbarat Şube Müdürü Murat Akça'nın da yer aldığı, meslekten ihraç edilen 10 emniyet çalışanının yargılandığı "usulsüz dinleme" iddialarına ilişkin davayla aynı sanıklar hakkında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik açılan dava birleştirildi.

Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca 7'si tutuklu 3'ü firari 10 sanık hakkında "haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek, iftira, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetmek, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, silahlı terör örgütüne üye olma, devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme ve suç uydurma" suçlamalarından hazırlanan iddianamenin Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesi üzerine davaların birleştirilmesi talebinde bulundu.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti de talebi yerinde bularak, davaların birleştirilmesini kararlaştırdı. Birleşen dava, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 1 Şubat'ta görülmeye başlanacak.

Cumhuriyet Savcısı Raşit Emir Dellal tarafından hazırlanan iddianame kapsamında Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, eski Sakarya emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay ile eski İstihbarat Şube Müdürü Murat Akça'nın da aralarında bulunduğu 10 emniyet mensubu yargılanıyordu.

İddianamede, Aktaş'ın 50 yıl 8 aydan 236 yıl, Bilkay'ın 34 yıl 10 aydan 162 yıl 3 ay, eski İstihbarat Şube Müdürü Murat Akça'nın da 69 yıl 8 aydan 324 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu. Diğer sanıklar hakkında da çeşitli hapis cezaları isteniyordu.

- İddianame

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 257 sayfalık iddianamede, 10 sanık hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek, iftira, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetmek, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, silahlı terör örgütüne üye olma, devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme ve suç uydurma" suçlamaları yer alıyor.

İddianamede, meslekten ihraç edilen eski Sakarya emniyet müdürleri Aktaş ve Bilkay, eski İstihbarat Şube Müdürü Akça, komiser Zakir Tütüncü ile polis memurları Erkan Öztürk, Ahmet Yaz, Abdülhamit Ata, Mehmet Dikbaş, Gökhan Ağpınar ve Mustafa Işık hakkında birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 16 yıl 2 aydan 34 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.


İLGİLİ HABERLER

İlan ve reklam vergisi beyannameleri için son gün 31 Ocak
YEREL

İLAN VE REKLAM VERGİSİ BEYANNAMELERİ İÇİN SON GÜN 31 OCAK
Rektörlük öğrencileri uyardı: &quot;Toplu taşıma araçlarını kullanın&quot;
YEREL

REKTÖRLÜK ÖĞRENCİLERİ UYARDI: "TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI KULLANIN"
Hastane personeli kan verdi
YEREL

HASTANE PERSONELİ KAN VERDİ
Gölde sürüklenen teknesini kurtarmak isterken mahsur kaldı
YEREL

GÖLDE SÜRÜKLENEN TEKNESİNİ KURTARMAK İSTERKEN MAHSUR KALDI
Sapanca Gölü'nde kayıkta mahsur kalan kişi kurtarıldı
YEREL

SAPANCA GÖLÜ'NDE KAYIKTA MAHSUR KALAN KİŞİ KURTARILDI
2017 yılında bin girişimci eğitilecek
YEREL

2017 YILINDA BİN GİRİŞİMCİ EĞİTİLECEK
Hayırsever emekli öğretmenden eğitime araç bağışı
YEREL

HAYIRSEVER EMEKLİ ÖĞRETMENDEN EĞİTİME ARAÇ BAĞIŞI
Sakarya'da FETÖ'nün darbe girişimi iddianamesi
YEREL

SAKARYA'DA FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİ İDDİANAMESİ
'Ulu-dağ-lar' sanatseverlerle buluşuyor
YEREL

'ULU-DAĞ-LAR' SANATSEVERLERLE BULUŞUYOR
Yeşil alanlarıyla büyüyen şehir Sakarya
YEREL

YEŞİL ALANLARIYLA BÜYÜYEN ŞEHİR SAKARYA
Kazancı Mahallesi'nde altyapı çalışmaları sürüyor
YEREL

KAZANCI MAHALLESİ'NDE ALTYAPI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Hakem tesisi gün sayıyor
YEREL

HAKEM TESİSİ GÜN SAYIYOR
Başkan Dişli'den katılım için destek istediler
YEREL

BAŞKAN DİŞLİ'DEN KATILIM İÇİN DESTEK İSTEDİLER
Sapanca Gölü'nde su seviyesi maksimuma yaklaştı
YEREL

SAPANCA GÖLÜ'NDE SU SEVİYESİ MAKSİMUMA YAKLAŞTI
&quot;Milli EMU&quot; 2018 sonunda raylara inecek
YEREL

"MİLLİ EMU" 2018 SONUNDA RAYLARA İNECEK
Sakarya'da 18 milyon kayın tohumu ekildi
YEREL

SAKARYA'DA 18 MİLYON KAYIN TOHUMU EKİLDİ