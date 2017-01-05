Sakarya'daki FETÖ ve "usulsüz dinleme" davaları birleşti

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da, aralarında eski il emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay ile eski İstihbarat Şube Müdürü Murat Akça'nın da yer aldığı, meslekten ihraç edilen 10 emniyet çalışanının yargılandığı "usulsüz dinleme" iddialarına ilişkin davayla aynı sanıklar hakkında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik açılan dava birleştirildi.

Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca 7'si tutuklu 3'ü firari 10 sanık hakkında "haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek, iftira, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetmek, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, silahlı terör örgütüne üye olma, devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme ve suç uydurma" suçlamalarından hazırlanan iddianamenin Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesi üzerine davaların birleştirilmesi talebinde bulundu.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti de talebi yerinde bularak, davaların birleştirilmesini kararlaştırdı. Birleşen dava, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 1 Şubat'ta görülmeye başlanacak.

Cumhuriyet Savcısı Raşit Emir Dellal tarafından hazırlanan iddianame kapsamında Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, eski Sakarya emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay ile eski İstihbarat Şube Müdürü Murat Akça'nın da aralarında bulunduğu 10 emniyet mensubu yargılanıyordu.

İddianamede, Aktaş'ın 50 yıl 8 aydan 236 yıl, Bilkay'ın 34 yıl 10 aydan 162 yıl 3 ay, eski İstihbarat Şube Müdürü Murat Akça'nın da 69 yıl 8 aydan 324 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu. Diğer sanıklar hakkında da çeşitli hapis cezaları isteniyordu.

- İddianame

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 257 sayfalık iddianamede, 10 sanık hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek, iftira, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetmek, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, silahlı terör örgütüne üye olma, devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme ve suç uydurma" suçlamaları yer alıyor.

İddianamede, meslekten ihraç edilen eski Sakarya emniyet müdürleri Aktaş ve Bilkay, eski İstihbarat Şube Müdürü Akça, komiser Zakir Tütüncü ile polis memurları Erkan Öztürk, Ahmet Yaz, Abdülhamit Ata, Mehmet Dikbaş, Gökhan Ağpınar ve Mustafa Işık hakkında birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 16 yıl 2 aydan 34 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.



