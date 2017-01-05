Telefonla dolandırıcılık iddiası

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ADANA (AA) - Artvin'de yaşayan 66 yaşındaki kadının telefonla aranarak dolandırılması olayına karıştığı ileri sürülen bir kişi Adana'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Artvin'in Hopa ilçesinde yaşayan Ayşe H'yi (66) telefonla arayıp kendisini savcı olarak tanıtan kişi, banka hesabının terör örgütünün eline geçtiğini, örgüt üyelerini yakalamak için çalışma başlattıklarını ifade ederek, devlet güvencesinde olduğunu belirttiği hesaplara parasını yatırmasını istedi.

Ayşe H. bu kişinin yönlendirmesiyle verilen PTT hesabına 43 bin lira, bir banka hesabına da 40 bin lira yatırdı.

Banka hesabının sahibi Alem K. (28), yatırılan 40 bin lirayı almak için Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'ndeki banka şubesine geldi.

Alem K'den şüphelenen banka çalışanlarının ihbarı üzerine şubeye gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri zanlıyı gözaltına aldı.

Ekipler, Ayşe H'ye de ulaşarak, dolandırıldığını belirtip bankayı arayıp hesaba bloke konulmasını sağladı.

Bu sırada, diğer zanlı tekrar telefonla irtibat kurduğu Ayşe H'ye bankadaki kişilerin sahte polis olduğunu ve kendisini dolandırmaya çalıştığını söyleyip, parayı verecekleri başka bir hesaba aktarmasını sağlamaya çalıştı.

Polis ekipleri, Ayşe H'yi ikna ederek telefonla görüştüğü kişilerle irtibatı kesmesini sağladı.

Yakalanan şüpheli Alem K, ifadesinde, kahvehanede bulunduğu sırada yanına tanımadığı iki kişinin geldiğini, banka hesabını kullanmaları karşılığında kendisine 2 bin lira verdiğini iddia etti.

Şüpheli Alem K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis ekipleri diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaya devam ediyor.