05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Telefonla dolandırıcılık iddiası

05 Ocak 2017 Perşembe, 14:00

ADANA (AA) - Artvin'de yaşayan 66 yaşındaki kadının telefonla aranarak dolandırılması olayına karıştığı ileri sürülen bir kişi Adana'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Artvin'in Hopa ilçesinde yaşayan Ayşe H'yi (66) telefonla arayıp kendisini savcı olarak tanıtan kişi, banka hesabının terör örgütünün eline geçtiğini, örgüt üyelerini yakalamak için çalışma başlattıklarını ifade ederek, devlet güvencesinde olduğunu belirttiği hesaplara parasını yatırmasını istedi.

Ayşe H. bu kişinin yönlendirmesiyle verilen PTT hesabına 43 bin lira, bir banka hesabına da 40 bin lira yatırdı.

Banka hesabının sahibi Alem K. (28), yatırılan 40 bin lirayı almak için Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'ndeki banka şubesine geldi.

Alem K'den şüphelenen banka çalışanlarının ihbarı üzerine şubeye gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri zanlıyı gözaltına aldı.

Ekipler, Ayşe H'ye de ulaşarak, dolandırıldığını belirtip bankayı arayıp hesaba bloke konulmasını sağladı.

Bu sırada, diğer zanlı tekrar telefonla irtibat kurduğu Ayşe H'ye bankadaki kişilerin sahte polis olduğunu ve kendisini dolandırmaya çalıştığını söyleyip, parayı verecekleri başka bir hesaba aktarmasını sağlamaya çalıştı.

Polis ekipleri, Ayşe H'yi ikna ederek telefonla görüştüğü kişilerle irtibatı kesmesini sağladı.

Yakalanan şüpheli Alem K, ifadesinde, kahvehanede bulunduğu sırada yanına tanımadığı iki kişinin geldiğini, banka hesabını kullanmaları karşılığında kendisine 2 bin lira verdiğini iddia etti.

Şüpheli Alem K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis ekipleri diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaya devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Adana'daki cinayet
YEREL

ADANA'DAKİ CİNAYET
ÇDSO'nun 25. yıl konseri iptal edildi
YEREL

ÇDSO'NUN 25. YIL KONSERİ İPTAL EDİLDİ
Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü kutlandı
YEREL

ADANA'NIN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 95. YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI
Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yılı
YEREL

ADANA'NIN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 95. YILI

Adana'nın 5 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

ADANA'NIN 5 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Turist rehberleri vefa bekliyor
YEREL

TURİST REHBERLERİ VEFA BEKLİYOR
Vali Demirtaş'tan, ASKON'a ziyaret
YEREL

VALİ DEMİRTAŞ'TAN, ASKON'A ZİYARET
MHP Seyhan İlçe Başkanı Bener görevine başladı
YEREL

MHP SEYHAN İLÇE BAŞKANI BENER GÖREVİNE BAŞLADI
Ziraat mühendisi adaylarına uygulamalı eğitim
YEREL

ZİRAAT MÜHENDİSİ ADAYLARINA UYGULAMALI EĞİTİM
Futsalda Uluğ Bey Ortaokulu şampiyon
YEREL

FUTSALDA ULUĞ BEY ORTAOKULU ŞAMPİYON
GÜNCELLEME - Kayseri'deki terör saldırısı
YEREL

GÜNCELLEME - KAYSERİ'DEKİ TERÖR SALDIRISI

Adana Demirspor, transfer tahtasını açacak
YEREL

ADANA DEMİRSPOR, TRANSFER TAHTASINI AÇACAK
Kayseri'deki terör saldırısı
YEREL

KAYSERİ'DEKİ TERÖR SALDIRISI

Milli Mücadele'nin başladığı Pozantı'dan aldıkları Türk bayrağını Adana Valisi Demirtaş'a teslim edecekler
YEREL

MİLLİ MÜCADELE'NİN BAŞLADIĞI POZANTI'DAN ALDIKLARI TÜRK BAYRAĞINI ADANA VALİSİ DEMİRTAŞ'A TESLİM EDECEKLER
MHP Adana'da üç ilçe başkanının yerine atama yapıldı
YEREL

MHP ADANA'DA ÜÇ İLÇE BAŞKANININ YERİNE ATAMA YAPILDI
5 Ocak Kurtuluş Bayramı'nda 5 projenin açılışı yapılacak
YEREL

5 OCAK KURTULUŞ BAYRAMI'NDA 5 PROJENİN AÇILIŞI YAPILACAK
KYK Adana'dan üniversite öğrencilerine 'Futbol Turnuvası'
YEREL

KYK ADANA'DAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 'FUTBOL TURNUVASI'
Adana'da Valilik öncülüğünde kan bağışı seferberliği başlatıldı
YEREL

ADANA'DA VALİLİK ÖNCÜLÜĞÜNDE KAN BAĞIŞI SEFERBERLİĞİ BAŞLATILDI
Adana'da polisin şehit olduğu silahlı kavga
YEREL

ADANA'DA POLİSİN ŞEHİT OLDUĞU SİLAHLI KAVGA
Karnıyarık'ta yoğun mesai sürüyor
YEREL

KARNIYARIK'TA YOĞUN MESAİ SÜRÜYOR
Ödüllü karikatürler Adana'da
YEREL

ÖDÜLLÜ KARİKATÜRLER ADANA'DA
Vali Demirtaş, ATB'de incelemelerde bulundu
YEREL

VALİ DEMİRTAŞ, ATB'DE İNCELEMELERDE BULUNDU
Ödüllü karikatürler Adana'da sergilenecek
YEREL

ÖDÜLLÜ KARİKATÜRLER ADANA'DA SERGİLENECEK
Çukurova Kaymakamlığı Kızılay'ın çağrısına ses verdi
YEREL

ÇUKUROVA KAYMAKAMLIĞI KIZILAY'IN ÇAĞRISINA SES VERDİ