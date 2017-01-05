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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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GÜNCELLEME 3 - Konya'da pazar yeri çatısı çöktü

05 Ocak 2017 Perşembe, 14:15

KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde, bir pazar yerinin çatısının çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Perşembe günleri kurulan ilçe merkezindeki semt pazarının çatısı, biriken kar nedeniyle aniden çöktü. Bazı esnaf ve alışveriş için pazara gelen vatandaş, çatının metal parçaları ile düşen karların altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Enkaz altında kalan 4 kişi, çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Çöken çatı altından çıkarılan 3 yaralının kaldırıldığı özel hastanedeki tedavileri sürüyor.

Hastanenin Başhekimi Ali Galip Gündoğar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralanan 4 kişiden 3'ünün hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

Hastaların genel durumunun iyi olduğunu vurgulayan Gündoğar, "Hayati tehlikeleri yok. Gerekli tahlil ve tetkikleri yapılmaktadır. Bir hastamızın sol omuzunda parçalı kırık mevcut. Hastamız bugün ameliyata alınacak. Diğerlerinde vücut travması var. Gözetim altındalar. Birkaç gün içinde herhangi bir problem çıkmazsa taburcu edilir." diye konuştu.

Akşehir Devlet Hastanesindeki diğer yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

- Yaralılar olayı anlattı

Çöken çatının altından yaralı kurtulan pazar esnafı Mustafa Özbek (57), tezgahını açtıktan sonra çatıdan ses duyduğunu belirtti.

Çatının aniden çöktüğüne dikkati çeken Özbek, "Çatı, kaçmaya fırsat bulamadan üstüme çöktü. Çökmeye başlarken çat sesi geldi, birileri bir şey attı zannettim. Kamyonetim çatının altında kaldı. Hayatta kalmamı sağladı, göçüğü engelledi. Allah kurtaracak olduktan sonra bir şekilde kurtuluyorsun. Demirler ve çatı kamyonetimin üstüne çöktü. Bu şekilde kurtuldum." ifadelerini kullandı.

Pazarda yufka satan 50 yaşındaki Ayşe Karadaş da çatırdı duyduğunu, sesin nereden geldiğine öğrenmek için çevresinde araştırma yaparken, çatının üstüne çöktüğünü dile getirdi.

Bir anda çatı enkazı ve karın üstüne çöktüğünü kaydeden Karadaş, "Ne olduğunu anlayamadım. Çevredekiler kurtardı. Omuzumda kırık olduğunu öğrendim. Çok şükür hayattayım." dedi.

- "Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor"

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AA muhabirine, perşembe günleri kurulan ilçe merkezindeki semt pazarı çatısının, biriken karlar nedeniyle sabah saatlerinde çöktüğünü, enkaz altında kalan 4 kişinin çalışmalar sonrası çıkartıldığını söyledi.

Enkaz altında kalanların kaldırıldıkları hastanelerde tedavilerinin sürdüğünü belirten Akkaya, şöyle devam etti:

"Yaralıların vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar var. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. Pazar yerindeki kapalı alanın dörtte birlik bölümünde yoğun kardan dolayı çökme oldu. Tespitler sonrası enkaz altında kimsenin olmadığı düşünülüyor. Ancak her ihtimale karşı çalışmaları aralıksız sürdürüyoruz."

- "Kamyonetim hayatımı kurtardı"

Gördü tanığı esnaf Gökhan Duru, AA muhabirine, çatının üzerinde yoğun kar olduğunu anlattı.

Çatının bu nedeniyle çöktüğüne dikkati çeken Duru, "Çatının üzerinde yaklaşık 60 santimetre kar vardı. Tezgahımın olduğu yerdeki kamyonetim hayatımı kurtardı. Çatı bu kamyonun üzerine çökünce ben metal parçaların altında kalmaktan kurtuldum." şeklinde konuştu.

- "İnsanlar kaçışmaya başladı"

Esnaf Kadir Şahbaz da tezgahını kurarken sonra yoğun kar yağışı nedeniyle çatıdan sesler gelmeye başladığını bildirdi.

Bir süre sonra demirlerin sallanmaya başladığına işaret eden Şahbaz, "Çatı demirler sallanmaya başladıktan sonra ağır ağır çökmeye başladı. O sırada bulunduğum yeri hemen terk ettim. İnsanlar kaçışmaya başladı. Çatının çöktüğünü fark edemeyen esnaf arkadaşlar vardı. Onlar kaçamayınca çatı üzerlerine çöktü. Çatının ayakta kalan bölümünde de çökme riski olduğu için çok yaklaşamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hasan Aydın ise olay sırasında aracından mal indirdiğini söyledi.

Bir arkadaşının, çatının çöktüğü yönünde kendisini uyardığını vurgulayan Aydın, "Kendimi dışarıya attım. Ondan sonra çatı çöktü. Sonra olay yerinden kaçtık. Altında insanlar vardı." diye konuştu.

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