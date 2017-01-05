05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"İlk yarıdaki performansım 10 üzerinden 7-8"

05 Ocak 2017 Perşembe, 14:16


ANTALYA (AA) - Galatasaray'ın golcü futbolcusu Eren Derdiyok, Spor Toto Süper Lig'in 16 haftalık ilk bölümündeki performansına 10 üzerinden 7-8 puan verdiğini söyledi.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kampta bulunan sarı-kırmızılı takımda Eren Derdiyok, düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sezona iyi başladığını belirten Eren, "İlk yarıdaki performansım on üzerinden 7-8'lik performans sergiledim. Kesinlikle 10 değil. Sezona iyi başladım. Takım olarak da lige iyi bir giriş yaptık. Daha sonra benim açımdan bir düşüş oldu. Futbolda bunlar oluyor. Takım oyununa ayak uydurmak lazım. Bir düşüş yaşadım ama sonra toparladığımı düşünüyorum. Hocalarımızla her zaman konuşuyoruz. Sürekli çalışıyorum. Bu yolda devam edeceğim." diye konuştu.

Sezon içinde yaşadığı düşüşten sonra bulduğu şansı iyi değerlendirdiğini belirten sarı-kırmızılı futbolcu, şunları kaydetti:

"Kanatlardan geldiğimizde ve ortalar yaptığımızda etkili olduğumu herkes biliyor. Bizim bir takım oyunumuz var. Kendimi takıma adapte etmeye çalışıyorum. Sezonun başında hocamız beni oynattı. Sonra bir değişiklik yaparak Podolski'yi oynattı. O an sisteme yakın gördüğü için oynattığını düşündüm. Bu beni hiç bozmadı. Yoluma devam ettim ve aldığım dakikalarda yapabileceğimi gösterdim. Son iki maçta Podolski maalesef sakatlandığı için oynamadı. Bulduğum şansı iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Bu bir takım oyunu. Birisi oynar, diğer oynamaz ama her zaman aynı yolda gitmemiz gerekiyor. Buna ihtiyacımız var."

Eren Derdiyok, ikinci yarı daha fazla gol atacağını dile getirerek, "Sezonda kaç gol atacağımla ilgili kendimi şartlandırmıyorum. Takım şampiyon olsun, benim gol kralı olmam veya 15-20 gol atmam önemli değil ama ne kadar çok gol atarsam, o yolda daha rahat gideceğimizi düşünüyorum. İlk yarıda 7 gol attım. Daha fazla atmam gerekiyordu. Çünkü kaçırdığım birkaç pozisyon oldu. Zor goller attım ama basit birkaç gol kaçırdım. İkinci yarı inşallah daha fazlası olacak." ifadelerini kullandı.


- "Lewandowski'ye benzetilmekten gurur duydum"


Eren Derdiyok, Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu'nun kendisini Polonyalı golcü Robert Lewandowski'ye benzettiği için gurur duyduğunu söyledi.

Lewandowski'nin en iyi forvetlerden olduğunu vurgulayan Türk asıllı İsviçreli futbolcu, "Böyle açıklamalardan gurur duyuyorum. Robert Lewandowski, bence en iyi forvetlerden bir tanesi. Sonuçta ben Eren'im. Galatasaray'da oynuyorum. İlk yarıdaki performansım çok daha iyi olabilirdi. Levent Bey'in açıklaması beni çok mutlu etti. İlk yarıda düşüş yaşamasaydım çok daha farklı olabilirdi. İyi çalışarak, sezon başındaki seviyeme gelmek istiyorum." açıklamasında bulundu.


- "İkinci yarı, ilk yarıdan daha iyi olacağımızı düşünüyorum"


İlk yarıda puan tablosunda bulundukları yerin iyi olduğunu belirten Eren Derdiyok, "Puan tablosunda iyi bir durumdayız. Sıkıntılı bir dönemden sonra toparladık. Daha iyi yerde olmamız gerekiyordu. Gereksiz maçlar kaybettik. İyi oynadığımız ama kaybettiğimiz maçlar vardı. İkinci yarı, ilk yarıdan daha iyi olacağımızı düşünüyorum." dedi.

Galatasaray'da şampiyonluk dışında bir şeyin akla getirmemesi gerektiğini vurgulayan 28 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray gibi bir kulüp şampiyonluğu hak ediyor. Çok iyi bir kadromuz var. Taraftarlarımız mükemmel. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. İlk yarıda oynadığımı futbol her zaman iyi değildi. Bazen iyi oynamadan da maç kazanırsınız. Bazen forvet gol atmaz ama takım kazanır. Bizim yolumuz da bu şekilde gitti. Devre arası hazırlık sürecini iyi değerlendirip, ikinci yarıda daha iyi olacağımıza yüzde 100 eminim. Kalitemizi sahaya yansıtırsak zor tutulacağımızı düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Sözleşmesi feshedilen Kolbeinn Sigthorsson'un ardından Lukas Podolski'nin de Çin'e transfer olma ihtimalinin bulunduğunun hatırlatılması üzerine Eren, şöyle konuştu:

"Sigthorsson çok ağır bir sakatlık geçirdi. Maalesef uzun sürdü. Yönetim, oyuncuyla anlaşarak böyle bir karar alındı. Podolski'nin hangi durumda olduğunu bilmiyorum. Takımla görüşmeleri olup olmadığını bilmiyorum. Öyle bir adım atılırsa forvette eksik olacağız. Bir takviye olacağını düşünüyorum. İlk haftalarda doksanar dakika oynadım. Bir sezonu böyle çıkarabileceğimi düşünüyorum. Takımın bir forveti var. Bana belki daha çok yük düşer. Bunun farkındayım. Onun için çok iyi çalışıyorum. Mental olarak da çok rahatım. İkinci yarıya iyi girmeyi istiyorum. Buna hem takımın hem de kulübün ihtiyacı var."

Ziraat Türkiye Kupası'nda Spor Toto 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'a 3-2 kaybettikleri maçın tekrarlanmayacağını anlatan Eren, "Tuzlaspor maçı sıkıntılı geçti. Bu, biz değiliz. Herkesin morali düştü. Bu maçtan sonra tatil iyi geldi. Bir daha böyle bir şey olmayacağını düşünüyorum. Verilen kararlar, teknik ekibin ve yönetimin takdiri. Oyuncular olarak fazla bir şey yapamıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.


İLGİLİ HABERLER

&quot;Hayat&quot; veren sağlık çalışanları &quot;kan&quot; verecek
YEREL

"HAYAT" VEREN SAĞLIK ÇALIŞANLARI "KAN" VERECEK
Trabzonspor'da ikinci devre hazırlıkları
YEREL

TRABZONSPOR'DA İKİNCİ DEVRE HAZIRLIKLARI
Manavgat'ta tüketici şikayetleri yüzde 117 arttı
YEREL

MANAVGAT'TA TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ YÜZDE 117 ARTTI
Antalya'ya müze konseptli cadde
YEREL

ANTALYA'YA MÜZE KONSEPTLİ CADDE
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Kros Şampiyonası'na doğru
YEREL

AVRUPA ŞAMPİYON KULÜPLER KUPASI KROS ŞAMPİYONASI'NA DOĞRU
Peker ailesinden eğitime destek
YEREL

PEKER AİLESİNDEN EĞİTİME DESTEK
ASAT'tan Alanya'ya 49 milyonluk yatırım
YEREL

ASAT'TAN ALANYA'YA 49 MİLYONLUK YATIRIM
Dünyanın müze konseptli ilk caddesi ihaleye çıkıyor
YEREL

DÜNYANIN MÜZE KONSEPTLİ İLK CADDESİ İHALEYE ÇIKIYOR
Galatasaray'ın Antalya kampı
YEREL

GALATASARAY'IN ANTALYA KAMPI
Tütüncü gündüz gece mesaide
YEREL

TÜTÜNCÜ GÜNDÜZ GECE MESAİDE
Muslera'nın parmağı çıktı
YEREL

MUSLERA'NIN PARMAĞI ÇIKTI
Döşemealtı Kadın Futbol Takımı Trabzon yolcusu
YEREL

DÖŞEMEALTI KADIN FUTBOL TAKIMI TRABZON YOLCUSU
Fatih Mahallesine imar revizyonu
YEREL

FATİH MAHALLESİNE İMAR REVİZYONU
Fenerbahçe'de Antalya kampı başlıyor
YEREL

FENERBAHÇE'DE ANTALYA KAMPI BAŞLIYOR
Mas ve Pereira resmen Trabzonspor'da
YEREL

MAS VE PEREİRA RESMEN TRABZONSPOR'DA
Muratpaşa, Görme Engelli Sporcu Yanık'a tesisleri açtı
YEREL

MURATPAŞA, GÖRME ENGELLİ SPORCU YANIK'A TESİSLERİ AÇTI
Kepez'in sultanları sahaya iniyor
YEREL

KEPEZ'İN SULTANLARI SAHAYA İNİYOR
Dokuma'nın yolları açılıyor
YEREL

DOKUMA'NIN YOLLARI AÇILIYOR
Muratpaşa Belediyesi'nden Obruk Ormanı imar planı çalışması
YEREL

MURATPAŞA BELEDİYESİ'NDEN OBRUK ORMANI İMAR PLANI ÇALIŞMASI
Çevreci Gençler Döşemealtı'nda buluştu
YEREL

ÇEVRECİ GENÇLER DÖŞEMEALTI'NDA BULUŞTU
Akdeniz'de 3 il için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı
YEREL

AKDENİZ'DE 3 İL İÇİN ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI
Antalya'da planlı elektrik kesintisi
YEREL

ANTALYA'DA PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bursaspor'un Antalya kampı
YEREL

BURSASPOR'UN ANTALYA KAMPI
Kardemir Karabükspor'un Antalya kampı
YEREL

KARDEMİR KARABÜKSPOR'UN ANTALYA KAMPI