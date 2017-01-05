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YEREL HABERLER  / SİİRT HABERLERİ
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Belediye binasına silahla girmeye çalışan kadın yakalandı

05 Ocak 2017 Perşembe, 14:17

SİİRT (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereği görevlendirme yapılan Siirt Belediyesine ruhsatsız silahla girmeye çalışan kadın gözaltına alındı.

Siirt Belediyesi binasının girişinde bir kadının şüpheli hareketleri üzerine polis, üst araması yaptı.

Aramada, üzerinde silah bulunan kadın gözaltına alındı.

Yapılan incelemede silahın ruhsatsız olduğu belirlendi. Gözaltına alınan kadının terör bağlantısının olup olmadığı araştırılıyor.

Öte yandan, olay üzerine Siirt Belediyesi çevresinde güvenlik tedbirleri artırıldı.

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