05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Hayat" veren sağlık çalışanları "kan" verecek

05 Ocak 2017 Perşembe, 14:22

ANTALYA (AA) - Sağlık-Sen, Türk Kızılayının kan stoklarının azaldığı yönündeki çağrısı üzerine, "Kan Ver Hayat Ver" kampanyası başlattı.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, sağlık çalışanları ile Türk Kızılayı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Bölge Müdürlüğüne gelerek kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Ülke genelinde tüm sağlık çalışanlarının kan bağışına destek vermesi için "Kan Ver Hayat Ver" kampanyasını Antalya'dan başlattıklarını belirten Memiş, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın stokların azaldığı yönündeki çağrısı üzerine harekete geçtiklerini ve kampanyayı Türkiye'nin her iline yayacaklarını söyledi.

Sadece Türkiye'de değil, Somali, Cerablus, Sudan, Suriye'de sağlık hizmeti sunduklarını anlatan Memiş, Türkiye'de her şartta asker ve polisin yanında sağlık çalışanlarının vatandaşları kurtarmak için çalıştığını ifade etti.

FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi, yaralıların acil kan ihtiyacı için sağlık çalışanlarının kan verdiğini hatırlatan Memiş, şunları aktardı:

"Kanımızı vererek de bu canları yaşatma sevdasına ortak oluyoruz. Buradan başlattığımız kampanya önümüzdeki günlerde tüm Türkiye'ye yayılacak. Bütün teşkilatımızla bir farkındalık oluşturacağız. Bunu sadece bir günlük, aylık değil, sürekli hale getirmek kaydıyla çalışma yaptık. Hem kan stokunun tekrar yerine getirilmesi hem de vatandaşların duyarlılığının artırılması noktasında çalışma yaptık."

Türk Kızılayı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Haluk Uyanık ise Kızılayın belli kritik stok seviyesi olduğunu ve bunun çok altına inildiğini dile getirdi.

Her yıl kış aylarında kan stoklarının azaldığına dikkati çeken Uyanık, "Kan acil değil, sürekli ihtiyaç. Genel Başkanımızın açıklamasıyla Antalya, Isparta ve Burdur bölgesinde yoğun talep karşısında kan almaya devam ediyoruz. Bu süreç inşallah uzun süreli olarak devam eder." dedi.

Türk Kızılayı Antalya Şube Başkanı Cengiz Nizam ise stokların azaldığına dair çağrıların açık ve net olduğunu, bunun üzerine seferberlik durumu başlatıldığını kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor'da ikinci devre hazırlıkları
YEREL

TRABZONSPOR'DA İKİNCİ DEVRE HAZIRLIKLARI
&quot;İlk yarıdaki performansım 10 üzerinden 7-8&quot;
YEREL

"İLK YARIDAKİ PERFORMANSIM 10 ÜZERİNDEN 7-8"
Manavgat'ta tüketici şikayetleri yüzde 117 arttı
YEREL

MANAVGAT'TA TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ YÜZDE 117 ARTTI
Antalya'ya müze konseptli cadde
YEREL

ANTALYA'YA MÜZE KONSEPTLİ CADDE
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Kros Şampiyonası'na doğru
YEREL

AVRUPA ŞAMPİYON KULÜPLER KUPASI KROS ŞAMPİYONASI'NA DOĞRU
Peker ailesinden eğitime destek
YEREL

PEKER AİLESİNDEN EĞİTİME DESTEK
ASAT'tan Alanya'ya 49 milyonluk yatırım
YEREL

ASAT'TAN ALANYA'YA 49 MİLYONLUK YATIRIM
Dünyanın müze konseptli ilk caddesi ihaleye çıkıyor
YEREL

DÜNYANIN MÜZE KONSEPTLİ İLK CADDESİ İHALEYE ÇIKIYOR
Galatasaray'ın Antalya kampı
YEREL

GALATASARAY'IN ANTALYA KAMPI
Tütüncü gündüz gece mesaide
YEREL

TÜTÜNCÜ GÜNDÜZ GECE MESAİDE
Muslera'nın parmağı çıktı
YEREL

MUSLERA'NIN PARMAĞI ÇIKTI
Döşemealtı Kadın Futbol Takımı Trabzon yolcusu
YEREL

DÖŞEMEALTI KADIN FUTBOL TAKIMI TRABZON YOLCUSU
Fatih Mahallesine imar revizyonu
YEREL

FATİH MAHALLESİNE İMAR REVİZYONU
Fenerbahçe'de Antalya kampı başlıyor
YEREL

FENERBAHÇE'DE ANTALYA KAMPI BAŞLIYOR
Mas ve Pereira resmen Trabzonspor'da
YEREL

MAS VE PEREİRA RESMEN TRABZONSPOR'DA
Muratpaşa, Görme Engelli Sporcu Yanık'a tesisleri açtı
YEREL

MURATPAŞA, GÖRME ENGELLİ SPORCU YANIK'A TESİSLERİ AÇTI
Kepez'in sultanları sahaya iniyor
YEREL

KEPEZ'İN SULTANLARI SAHAYA İNİYOR
Dokuma'nın yolları açılıyor
YEREL

DOKUMA'NIN YOLLARI AÇILIYOR
Muratpaşa Belediyesi'nden Obruk Ormanı imar planı çalışması
YEREL

MURATPAŞA BELEDİYESİ'NDEN OBRUK ORMANI İMAR PLANI ÇALIŞMASI
Çevreci Gençler Döşemealtı'nda buluştu
YEREL

ÇEVRECİ GENÇLER DÖŞEMEALTI'NDA BULUŞTU
Akdeniz'de 3 il için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı
YEREL

AKDENİZ'DE 3 İL İÇİN ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI
Antalya'da planlı elektrik kesintisi
YEREL

ANTALYA'DA PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bursaspor'un Antalya kampı
YEREL

BURSASPOR'UN ANTALYA KAMPI
Kardemir Karabükspor'un Antalya kampı
YEREL

KARDEMİR KARABÜKSPOR'UN ANTALYA KAMPI