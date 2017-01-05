05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şehit Başpolis Arslan, son yolculuğuna uğurlandı

05 Ocak 2017 Perşembe, 14:24
Şehit Başpolis Arslan, son yolculuğuna uğurlandı

GAZİANTEP (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis aracının tankerle çarpışması sonucu şehit olan Başpolis Yener Arslan (46), memleketi Gaziantep'te düzenlenen törenle toprağa verildi.

Şehit Arslan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, helallik alınması için merkez Şahinbey ilçesi Nuri Pazarbaşı Mahallesi 10. Sokak'ta oturan babası Hasan (74) ve annesi Gönül Arslan'ın (67) evinin önüne getirildi.

Baba Hasan Arslan, oğluna gözyaşları içinde asker selamı verdi.

Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi Gaziantep Asri Mezarlığı'ndaki Bahaeddin Nakıpoğlu Camisi'ne getirildi.

Burada anne Gönül Arslan, oğlunun tabutuna sarılarak "vatan sağ olsun" diye ağlarken, baba Hasan Arslan ise "Vallahi beni çağırsalar askere, polise giderim. Niye yaşıyoruz? Vatan için. Benim yaşamamın anlamı yok. Oğlumla bir gün önce konuştum. 'Baba bir isteğin var mı?' diye sordu. Ben de 'Oğlum senin sesini duymak yetiyor' dedim." ifadelerini kullandı.

Arslan'ın oğulları Burak (16) ile Berat (14) da babalarının tabutuna sarıldı.

Tören boyunca metanetini koruduğu gözlenen şehit Arslan'ın eşi Emine Arslan ise, eşinin fotoğrafına bakarak "Üzmeyin onu. Yatsın öyle güzel güzel." dedi.

Şehit Başpolis Arslan, Şahinbey Müftüsü Musa İmamoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından, Asri Mezarlık'taki şehitlikte toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Durdu Yetkinşekerci, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren ile diğer yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinden kısa bir süre önce Nazilli'ye tayini çıktığı belirtilen Arslan'ın 19 yıldır meslekte olduğu öğrenildi.

Aydın-Nazilli karayolu Sanayi Mahallesi'ndeki kavşakta, önceki gün, "dur" ihtarına uymayan bir aracı takip eden Hasan Özdemir'in kullandığı 09 A 7444 plakalı polis aracı, Haşim Karatay yönetimindeki 20 SP 946 plakalı tankerle çarpışmış, kazada yaralanan polis memurları Hasan Özdemir ve Yener Arslan, kaldırıldıkları Nazilli Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

İLGİLİ HABERLER

Şahinbey'in dev yatırımı
YEREL

ŞAHİNBEY'İN DEV YATIRIMI
Gaziantep'te merdiven altı pul biber depolarına baskın
YEREL

GAZİANTEP'TE MERDİVEN ALTI PUL BİBER DEPOLARINA BASKIN
Şehitkamilli milli sporcu şampiyonluğa doymuyor
YEREL

ŞEHİTKAMİLLİ MİLLİ SPORCU ŞAMPİYONLUĞA DOYMUYOR
Taşdoğan'dan İslahiye protokolüne ziyaret
YEREL

TAŞDOĞAN'DAN İSLAHİYE PROTOKOLÜNE ZİYARET
İşitme engelli ebeveynler artık bebeklerini &quot;duyabilecek&quot;
YEREL

İŞİTME ENGELLİ EBEVEYNLER ARTIK BEBEKLERİNİ "DUYABİLECEK"
Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Toruntay:
YEREL

HAK-İŞ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TORUNTAY:
GTO heyeti, Elbeyli Konaklama Tesisini ziyaret etti
YEREL

GTO HEYETİ, ELBEYLİ KONAKLAMA TESİSİNİ ZİYARET ETTİ
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Gaziantep'te &quot;Vatan sana kanım feda&quot; sloganıyla kan bağış kampanyası
YEREL

GAZİANTEP'TE "VATAN SANA KANIM FEDA" SLOGANIYLA KAN BAĞIŞ KAMPANYASI
Gaziantep Kolej Vakfının minik şairleri şiirleriyle ödül aldı
YEREL

GAZİANTEP KOLEJ VAKFININ MİNİK ŞAİRLERİ ŞİİRLERİYLE ÖDÜL ALDI
GTO yönetimi, sınırdaki askeri birliği ziyaret etti
YEREL

GTO YÖNETİMİ, SINIRDAKİ ASKERİ BİRLİĞİ ZİYARET ETTİ
Jandarmadan kaçak sigara operasyonu
YEREL

JANDARMADAN KAÇAK SİGARA OPERASYONU
GAİB Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz
YEREL

GAİB KOORDİNATÖR BAŞKANI ABDULKADİR ÇIKMAZ
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI
Türk Kızılayının kan bağışı çağrısı
YEREL

TÜRK KIZILAYININ KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI
Mesleki ve teknik eğitim protokolü imzalandı
YEREL

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM PROTOKOLÜ İMZALANDI
GTO yönetiminden sınırdaki askeri birliğe ziyaret
YEREL

GTO YÖNETİMİNDEN SINIRDAKİ ASKERİ BİRLİĞE ZİYARET
Taekwondo turnuvasında büyük başarı
YEREL

TAEKWONDO TURNUVASINDA BÜYÜK BAŞARI
78 yaşında Kuran-ı Kerim öğrendi
YEREL

78 YAŞINDA KURAN-I KERİM ÖĞRENDİ
Kızılay'ın çağrının ardından kan stokları artmaya başladı
YEREL

KIZILAY'IN ÇAĞRININ ARDINDAN KAN STOKLARI ARTMAYA BAŞLADI
Şehitkamil'de adım adım sağlıklı yaşama
YEREL

ŞEHİTKAMİL'DE ADIM ADIM SAĞLIKLI YAŞAMA
HKÜ öğrencilerinden 'Küçük Ellerde Büyük Hayaller' projesi
YEREL

HKÜ ÖĞRENCİLERİNDEN 'KÜÇÜK ELLERDE BÜYÜK HAYALLER' PROJESİ
&quot;GAP Bölgesi'nde Suriye Krizinin Etkilerinin Azaltılması&quot; projesi
YEREL

"GAP BÖLGESİ'NDE SURİYE KRİZİNİN ETKİLERİNİN AZALTILMASI" PROJESİ
Fadıloğlu dar gelirli aileleri kış gününde unutmadı
YEREL

FADILOĞLU DAR GELİRLİ AİLELERİ KIŞ GÜNÜNDE UNUTMADI