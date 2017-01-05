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YEREL HABERLER  / GİRESUN HABERLERİ
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Giresunspor'da transfer çalışmaları

05 Ocak 2017 Perşembe, 14:26

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Balıkesirspor'dan Dilaver Güçlü'yü transfer ederken, futbolcusu Youssef Yeşilmen ile yollarını ayırdı.

Kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı yazılı açıklamada, Balıkesirspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Dilaver Güçlü'yü kadrolarına kattıklarını bildirdi.

Dilaver'in sezon sonuna kadar yeşil-beyazlı forma için ter dökeceğini aktaran Bozbağ, transferin Giresunspor camiasına hayırlı olmasını diledi.

Mustafa Bozbağ, sezon başında transfer edilen orta saha oyuncusu Youssef Yeşilmen ile yolları ayırdıklarını belirten Bozbağ, bu oyuncuya bundan sonraki futbolculuk hayatında başarı diledi.

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