05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / İSTANBUL HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Küçükçekmecede sahte ve kaçak içki operasyonu

05 Ocak 2017 Perşembe, 14:29

İSTANBUL (AA) - İstanbul Küçükçekmece’de 2 bin 668 şişe ve 460 litre kaçak içkinin ele geçirildiği operasyonda 2'si yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte içki üretimi ile satışı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslerde, farklı tarihlerde düzenlenen iki operasyonda değişik marka ve ebatlarda 2 bin 668 şişe ve 460 litre kaçak içki, 2 şişe kapağı presleme aparatı bulunan matkap tezgahı, 100 litrelik üzerinde hortum ve pompa düzeneği bulunan bir bidon, çok sayıda bandrolsüz boş içki şişesi, şişe kapağı, etiket, huni ve hortum ele geçirildi. Operasyonda G.D, F.P. ve Gürcistan uyruklu A.M. ile S.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyete sevk edilen şüphelilerin işlemleri tamamlanmasının ardından tutuklandıkları öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER

Burun sorunları doğuştan gelebilir
YEREL

BURUN SORUNLARI DOĞUŞTAN GELEBİLİR
Aile terapisti Bünyamin İrak'tan eşlere tavsiyeler
YEREL

AİLE TERAPİSTİ BÜNYAMİN İRAK'TAN EŞLERE TAVSİYELER
Talha Uğurluel, Mehmet Akif'in bilinmeyenlerini anlattı
YEREL

TALHA UĞURLUEL, MEHMET AKİF'İN BİLİNMEYENLERİNİ ANLATTI
Vücutla dost bakteriler
YEREL

VÜCUTLA DOST BAKTERİLER
Sanatçıların adı parkta yaşayacak
YEREL

SANATÇILARIN ADI PARKTA YAŞAYACAK
Büyükçekmece Kar yağışına karşı önlemlerini aldı
YEREL

BÜYÜKÇEKMECE KAR YAĞIŞINA KARŞI ÖNLEMLERİNİ ALDI
Maltepe'de 2016'da 40 kilometre yol asfaltlandı
YEREL

MALTEPE'DE 2016'DA 40 KİLOMETRE YOL ASFALTLANDI
YGS öncesi sınav kaygısına dikkat
YEREL

YGS ÖNCESİ SINAV KAYGISINA DİKKAT
Harem'den Halep'e insani yardım konvoyu
YEREL

HAREM'DEN HALEP'E İNSANİ YARDIM KONVOYU
Özgüven sorunu olan kişiler dikkat
YEREL

ÖZGÜVEN SORUNU OLAN KİŞİLER DİKKAT
Başkan Demircan: &quot;Korksun bizden korkular&quot;
YEREL

BAŞKAN DEMİRCAN: "KORKSUN BİZDEN KORKULAR"
Hızlı kilo vermek sağlığı olumsuz etkiliyor
YEREL

HIZLI KİLO VERMEK SAĞLIĞI OLUMSUZ ETKİLİYOR