Küçükçekmecede sahte ve kaçak içki operasyonu

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İSTANBUL (AA) - İstanbul Küçükçekmece’de 2 bin 668 şişe ve 460 litre kaçak içkinin ele geçirildiği operasyonda 2'si yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte içki üretimi ile satışı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslerde, farklı tarihlerde düzenlenen iki operasyonda değişik marka ve ebatlarda 2 bin 668 şişe ve 460 litre kaçak içki, 2 şişe kapağı presleme aparatı bulunan matkap tezgahı, 100 litrelik üzerinde hortum ve pompa düzeneği bulunan bir bidon, çok sayıda bandrolsüz boş içki şişesi, şişe kapağı, etiket, huni ve hortum ele geçirildi. Operasyonda G.D, F.P. ve Gürcistan uyruklu A.M. ile S.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı.



Emniyete sevk edilen şüphelilerin işlemleri tamamlanmasının ardından tutuklandıkları öğrenildi.



