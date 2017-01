Çatıyı onarırken düşen okul müdürünün vefatı

HATAY (AA) - Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, okulun akan çatısını onarırken dengesini kaybederek düşen ve hayatını kaybeden okul müdürünün cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi.

Harran ilçesi Akkuş Mahallesi'ndeki ilkokulda müdür olarak görev yapan Ramazan Kocaoğlu'nun (39) cenazesi, Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'ndeki Orta Cami'ye getirildi.

Eğitim-İş Genel Başkanı Mehmet Balık, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde elim bir kaza sonucu yaşamını yitiren Ramazan Kocaoğlu'nun çok iyi bir öğretmen olduğunu belirtti.

Kocaoğlu'nun mesleğini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını ifade eden Balık, şunları söyledi:

"Her zaman öğrencilerinin, öğretmen arkadaşlarının yardımına koşan bir öğretmendi. Çok iyi bir sendikacıydı. Hiçbir zaman öğretmenlerini yalnız bırakmadı. Onlar için her alanda mücadeleyi sürdürdü. Çok iyi bir vatanseverdi. Vatanı için elinden gelen her şeyi yaptı. Tatil gününde bile ülkesinin geleceği için mücadele etmekten geri durmadı."

Burada kılınan cenaze namazından sonra Kocaoğlu'nun cenazesi, Karlısu Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Eğitim-İş Şanlıurfa Şube Başkanı da olan Kocaoğlu, 31 Aralık'ta Harran ilçesi Akkuş Mahallesi'ndeki ilkokulda görev yaptığı okulun çatısını onarırken düşmüş, bir süredir tedavi görmesine rağmen kurtarılamamıştı.