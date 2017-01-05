05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Büyükşehir Gaziantepspor, Erhan Kartal'ı kiraladı

05 Ocak 2017 Perşembe, 14:52


GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor, Aytemiz Alanyaspor'dan Erhan Kartal'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulübün basın sözcüsü İbrahim Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ara transfer dönemi kapsamında bazı oyuncularla ve kulüplerle temas halinde olduklarını söyledi.

Bu kapsamda Aytemiz Alanyaspor'un genç defans oyuncusu Erhan Kartal ile temasa geçildiğini aktaran Açıkgöz, "Oyuncuyla ve kulübüyle anlaşma sağladık ve sezon sonuna kadar kiralık sözleşmeyi imzaladık. Oyuncumuz takımla beraber çalışmalara başladı." diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantepspor, Itandje ile yollarını ayırdı
YEREL

GAZİANTEPSPOR, ITANDJE İLE YOLLARINI AYIRDI
Sınır ötesindeki askerlere baklava ve Antep fıstığı
YEREL

SINIR ÖTESİNDEKİ ASKERLERE BAKLAVA VE ANTEP FISTIĞI
GAİB'de ambalaj tasarım yarışması ödül töreni
YEREL

GAİB'DE AMBALAJ TASARIM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ
Şehit Başpolis Arslan, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

ŞEHİT BAŞPOLİS ARSLAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Şahinbey'in dev yatırımı
YEREL

ŞAHİNBEY'İN DEV YATIRIMI
Gaziantep'te merdiven altı pul biber depolarına baskın
YEREL

GAZİANTEP'TE MERDİVEN ALTI PUL BİBER DEPOLARINA BASKIN
Şehitkamilli milli sporcu şampiyonluğa doymuyor
YEREL

ŞEHİTKAMİLLİ MİLLİ SPORCU ŞAMPİYONLUĞA DOYMUYOR
Taşdoğan'dan İslahiye protokolüne ziyaret
YEREL

TAŞDOĞAN'DAN İSLAHİYE PROTOKOLÜNE ZİYARET
İşitme engelli ebeveynler artık bebeklerini &quot;duyabilecek&quot;
YEREL

İŞİTME ENGELLİ EBEVEYNLER ARTIK BEBEKLERİNİ "DUYABİLECEK"
Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Toruntay:
YEREL

HAK-İŞ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TORUNTAY:
GTO heyeti, Elbeyli Konaklama Tesisini ziyaret etti
YEREL

GTO HEYETİ, ELBEYLİ KONAKLAMA TESİSİNİ ZİYARET ETTİ
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Gaziantep'te &quot;Vatan sana kanım feda&quot; sloganıyla kan bağış kampanyası
YEREL

GAZİANTEP'TE "VATAN SANA KANIM FEDA" SLOGANIYLA KAN BAĞIŞ KAMPANYASI
Gaziantep Kolej Vakfının minik şairleri şiirleriyle ödül aldı
YEREL

GAZİANTEP KOLEJ VAKFININ MİNİK ŞAİRLERİ ŞİİRLERİYLE ÖDÜL ALDI
GTO yönetimi, sınırdaki askeri birliği ziyaret etti
YEREL

GTO YÖNETİMİ, SINIRDAKİ ASKERİ BİRLİĞİ ZİYARET ETTİ
Jandarmadan kaçak sigara operasyonu
YEREL

JANDARMADAN KAÇAK SİGARA OPERASYONU
GAİB Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz
YEREL

GAİB KOORDİNATÖR BAŞKANI ABDULKADİR ÇIKMAZ
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI
Türk Kızılayının kan bağışı çağrısı
YEREL

TÜRK KIZILAYININ KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI
Mesleki ve teknik eğitim protokolü imzalandı
YEREL

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM PROTOKOLÜ İMZALANDI
GTO yönetiminden sınırdaki askeri birliğe ziyaret
YEREL

GTO YÖNETİMİNDEN SINIRDAKİ ASKERİ BİRLİĞE ZİYARET
Taekwondo turnuvasında büyük başarı
YEREL

TAEKWONDO TURNUVASINDA BÜYÜK BAŞARI
78 yaşında Kuran-ı Kerim öğrendi
YEREL

78 YAŞINDA KURAN-I KERİM ÖĞRENDİ
Kızılay'ın çağrının ardından kan stokları artmaya başladı
YEREL

KIZILAY'IN ÇAĞRININ ARDINDAN KAN STOKLARI ARTMAYA BAŞLADI