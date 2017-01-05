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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Kocaeli'de 2016'da 2 ton uyuşturucu ele geçirildi

05 Ocak 2017 Perşembe, 14:55

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında geçen yıl yapılan 452 operasyonda, 2 ton 135 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği bildirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, toplam 452 operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu operasyonlarda 1 ton 252 kilogramı eroin, 874 kilogramı esrar, 7 kilogramı bonzai, 2 kilogramı kokain olmak üzere, toplam 2 ton 135 kilogram uyuşturucu ile 6 bin 890 adet uyuşturucu hap ele geçirildiği vurgulanan açıklamada, 780 şüpheli hakkında işlem yapıldığı ve bunlardan 289'unun tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca operasyonların 39'unun, Kocaeli güzergahını kullanarak, İstanbul ve Avrupa'ya transit giden araçlara yönelik olduğu aktarıldı.

- Yeni yılın ilk operasyonu

Öte yandan açıklamada, doğu illerinden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Kocaeli'yi takiben İstanbul'a sevk edeceği bilgisi üzerine, 2 Ocakta TEM Otoyolu Gültepe mevkisinde bir araca operasyon düzenlendiği bilgisi verildi.

Aramada, şeffaf naylon poşetlere sarılı 398 kilo esrar ele geçirildiği ve gözaltına alınan 1 şüphelinin çıkarıldığını mahkemece tutuklandığı belirtildi.

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