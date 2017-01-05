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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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"Junioshow Fuarı" 10 Ocak'ta açılacak

05 Ocak 2017 Perşembe, 15:07
"Junioshow Fuarı" 10 Ocak'ta açılacak

BURSA (AA) - Bursa Bebe-Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı (Junioshow), 10 Ocak Salı günü kapılarını açacak.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, BTSO öncülüğünde TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ve Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) iş birliğiyle organize edilen fuara ilişkin odanın Altıparmak hizmet binasında basın toplantısı düzenledi.

Kuş, fuarın bebe ve çocuk konfeksiyonu üretimi yapan firmaların rekabetçiliğine ve ihracatına büyük güç kattığını vurgulayarak, Ar-Ge ve tasarım unsurlarıyla oluşturulan bir ürünü marka haline getirmenin en önemli yollarından birinin yine fuarlar olduğunu, bu yolla sektörlerin küresel arenada da etkili bir kimliğe kavuştuğunu anlattı.

Junioshow Fuarı'na geçen yıl 44 ülkeden 25 bin yerli ve yabancı ziyaretçinin katıldığını hatırlatan Kuş, "2017 yılının ilk fuarı olan Junioshow'u yoğun katılımla bir kez daha gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Fuarımızda Ekonomi Bakanlığından aldığımız Ur-Ge destekleriyle çok sayıda yabancı iş dünyası temsilcisini ağırlayacağız. Yaklaşık 200 firma da sektörümüzün yurt içindeki bu en önemli buluşmasında fuardaki yerlerini alacak. Junioshow Fuarı'na Rusya'dan 100'ün üzerinde iş dünyası temsilcisi katılacak. Fuar, bu yıl da sektörümüze ve kent ekonomimize değer katmayı sürdürecek." diye konuştu.

- "Ticari Safari Projesi'yle 800 yabancı alıcı geliyor"

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü de Junioshow Fuarı'nın Bursalı bebe ve çocuk konfeksiyon sektörüne ivme kazandırdığını söyledi.

Fuarın 5 ayrı salonda 30 bin metrekarelik özel dekor stantlarla ziyaretçileriyle buluşacağını aktaran Ersözlü, "Junioshow Fuarı çok güzel bir çıkış yakaladı. Junioshow Fuarı, geçtiğimiz yılın ardından aranılan ve popüler bir fuar haline geldi. Bu sene fuarımızda Ticari Safari Projesi kapsamında 800 yabancı iş dünyası temsilcisini ağırlamayı planlıyoruz. Herhangi bir rezervasyon iptalimiz yok. Fuarımızın geçen seneye göre daha başarılı olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

BEKİSAD Başkanı Halil Atalay ise Junioshow Fuarı'nın sektörün beklentilerin üzerinde bir fuar olduğunu belirterek, "KOBİ niteliğinde sektörlerin gelişmesi için fuarlar önemli. BTSO gibi kent dinamiklerinin destekleriyle firmaların büyümesi bu yıl da devam edecek." dedi.

10-14 Ocak'ta gerçekleştirilecek fuar kapsamında çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecek. Fuar alanında kurulan trend alanlarında firmalar en gözde koleksiyonlarını sergileme fırsatı yakalayacak. 11 Ocak'ta "Junio Defile" organizasyonuyla da firmalar, yaz kreasyonlarını görücüye çıkaracak. Fuar kapsamında ayrıca bu yıl "Barışı Hayal Et Sevgiyi Düşle" temasıyla gerçekleştirilen Genç Tasarımcılar Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirilecek.

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