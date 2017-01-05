Antalya'da Suriyeli çocuğun ölümü

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ANTALYA (AA) - Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Necat Yılmaz, "4 hastaneden geri çevrildiği ve öldüğü" iddia edilen 7 yaşındaki Suriyeli çocuğun, Atatürk Devlet Hastanesine bağlı Perge Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde muayene edildiğini, farenjit teşhisi konulduğunu ve işlemlerinin ardından yanındakilerle hastaneden ayrıldığını belirterek, "Bu işlemlerin tümü bütün Türk vatandaşlarına yapılan işlemlerin aynısıdır." dedi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan olay nedeniyle sağlık camiası olarak üzüntü duyduklarını, Türk milletinin Suriyeli misafirleri elinden geldiğince iyi bir şekilde ağırladığını vurguladı.

Suriyeli misafirlere Türk vatandaşlarından hiçbir farkı olmayan sağlık hizmeti sunulduğunu kaydeden Yılmaz, "Maalesef bir evladın vefatıyla sonuçlanan hadise çok doğru bir şekilde basında yer almadı." ifadesini kullandı.

Yılmaz, 1 Ocak 2017'de saat 18.00 civarında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine çocuğun babası tarafından sahte kimlikle başvuru yapıldığını söyledi.

Hastanedeki triyaj uygulaması (çok sayıda hasta ve yaralının bulunduğu durumlarda öncelikli tedavi edilmesi gerekenlerin belirlenmesi amacıyla sağlık kuruluşunda yapılan hızlı seçme ve kodlama işlemi) gereği çocuğun bu işleme tabi tutularak vital bulgularının tespit edildiğini belirten Yılmaz, bunun üzerine hastanın kimlik tespiti yapılırken babasının çocuğu alarak hastaneden ayrıldığını bildirdi.

Yılmaz, şu bilgileri aktardı:

"Daha sonra saat 19.01 civarında Atatürk Devlet Hastanesine bağlı Perge Kadın Doğum ve Çocuk Hastanemize aynı kişiler geliyor. Burada 19.01 itibarıyla barkod alarak acil servise yeşil alan hastası olarak kabul ediliyor. Burada bir süre bekledikten sonra, 19.30 civarında çocuk servisinde görevli olan çocuk hekimi arkadaşımız tarafından hastanın muayenesi yapılıyor, teşhisi konuluyor, hasta yakınına bilgi veriliyor. Hastanın acil işlemleri tamamlanmış oluyor ve hastaneden ayrılıyor. Bu işlemlerin tümü bütün Türk vatandaşlarına yapılan işlemlerin aynısıdır."

Genel Sekreter Yılmaz, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun talimatları doğrultusunda kamera kayıtlarının incelendiğini, inceleme neticesinde aktardığı gelişmelerin tespit edildiğini bildirdi.

Perge Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine başvurunun, çocuğun kimliğinde yazılı bulunan "Ali İzzeddin Ahmet" adı ile değil "Yamin el-Ahmet" adına düzenlenen farklı bir kimlikle yapıldığını tespit ettiklerini anlatan Yılmaz, şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığımızın daha önce yaptığı açıklamada olduğu gibi Ali İzzeddin Ahmet adında bize bildirilen çocuğun kaydı gerçekten yok. Bu konuda bakanlık ya da biz bir yanlışlık yapmadık. Farklı kimlikle başvurduğu için ancak kamera kayıtları neticesinde bu bilgilere erişebildik. Bu menfur olay nedeniyle gerçekten sağlık camiası olarak üzgünüz ama sağlık camiasının Suriyeli vatandaşlara hizmet verdiği bir gerçek. Bu konuda fedakar bir şekilde çalışıyoruz. Geçen yıl Antalya'da 24 bin üzerinde Suriyeli misafirimiz tedavi görmüş, 600'den fazla ameliyat yapılmış, binden fazla da doğum gerçekleştirilmiştir. Sayın Bakanımızın verdiği talimat doğrultusunda bu konuya, acil servislere çok dikkat ediyoruz, sıkı bir takip içerisindeyiz. Bu konuda düzeltme yapma ihtiyacı duyduk. Gerçekler bundan ibarettir. Şahısla ilgili otopsi sonuçları kesin ölüm sebebini ortaya çıkaracaktır."

Yılmaz, çocuğun ilk götürüldüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kimliksiz başvuru yapması halinde bile bununla ilgili bir form doldurularak işleminin gerçekleştirileceğinin altını çizerek, problemin, "Sahte kimlik ibrazı ve babanın konuşmalardan rahatsız olarak çocuğuyla acil servisi terk etmesinden" kaynaklandığını dile getirdi.

Çocuğun Perge Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde sahte kimliğe rağmen muayenesinin yapıldığını yineleyen Yılmaz, "Türk hekimleri tarafından tedavisi yapılmıştır. Hakikaten bir Türk vatandaşı çocuğumuz da gelse ne tür bir müdahale yapılacaksa ekibimizi onu gerçekleştiriyor." dedi.

- Çocuğa farenjit teşhisi konmuş

Atatürk Devlet Hastanesi Acil Hekimi Dr. Osman Coşkun Çağlayan da 1 Ocak 2017 tarihinde saat 19.00 sıralarında Suriyeli bir vatandaşın çocuğuyla muayeneye geldiğini, rahatsızlığını sorduğunda Türkçe bilmediğini ifade ettiğini söyledi.

Bu nedenle yanında gelen şahsın tercümanlık yaptığını aktaran Çağlayan, "Çocuğun ateşinin olduğunu söyledi. Başka bir şikayet olup olmadığını sorduğumda, olmadığı ifade edildi. Fiziki muayenenin ardından ateşine baktığımda 37,1 derece olduğunu gördüm. Çocukta farenjit olduğunu tespit ettikten sonra ateş düşürücü önererek, ertesi gün sabah polikliniğe başvurmasını ifade ettim çünkü genelde bizde acil serviste yaptığımız uygulama budur. Bu konuda eksik herhangi bir uygulama yapmadık." diye konuştu.

Çağlayan, çocuğun yapılan fiziki muayenesinde solunum sisteminde ve nörolojik sistem muayenesinde herhangi bir patolojik bulgu tespit etmediklerinin altını çizerek, "Çocuğun genel durumunun ifadesi ile o anda basit bir gribal enfeksiyon tespit ettiğimiz için gereken neyse onu ifade ettim. Ölüm sebebi otopsi sonucu ortaya çıkacaktır." dedi.

- Muayene güvenlik kameralarında

Öte yandan, Perge Kadın Doğum ve Çocuk Kliniğinde güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 7 yaşındaki Ali İzzeddin Ahmet'in babası İzzettin Ahmed'in kucağında ve yanlarında iki erkekle hastaneye girişleri, başvuru yapmaları ve bir süre bekledikten sonra muayeneye girdikleri görülüyor.

Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Suriyeli çocuğun ölümüne ilişkin iddialar üzerine Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın talimatlarıyla idari, savcılık tarafından da adli soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.