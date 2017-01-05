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ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Namibya'nın Kuene bölgesine 35 ton gıda malzemesi yardımında bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Namibya'nın Kuene bölgesinin Opuwo ve Khorixas şehirlerinde bulunan okullarda özellikle 10-12. sınıf öğrencilerinin ihtiyacını karşılamak üzere yaklaşık 35 ton gıda malzemesi yetkililere teslim edildi.

Türkiye'nin Windhoek Büyükelçiliğinin düzenlediği gıda malzemelerinin teslim törenine Namibya Başbakan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Netumbo Nandı-Ndaıtwah katıldı.

Ndaıtwah törende yaptığı konuşmada, TİKA Koordinatörlüğünün, ülkedeki diğer muadil kuruluşların tamamından daha hızlı ve efektif çalıştığını söyleyerek TİKA'ya teşekkürlerini iletti.

Yardımın yapıldığı Kuene'nin, Namibya'nın en yoksul bölgelerinden biri olduğu belirtilirken bölgedeki kabileler geleneksel yaşam biçimini sürdürüyor. Bölgenin dağlık yapısı, yardımların ulaştırılmasını zorlu hale getiriyor.



