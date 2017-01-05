Afetlerin 2016'daki faturası 175 milyar dolar

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ANKARA (AA) - Dünyada 2016'da meydana gelen doğal afetlerin toplam bilançosunun 175 milyar dolar olduğu bildirildi.

Alman sigorta firması Munich RE'nin açıklamasına göre, geçen yıl dünyanın çeşitli bölgelerinde meydana gelen doğal afetler, toplam 175 milyar dolarlık hasara yol açarken 8 bin 700 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.

Açıklamada, doğal afetlerden zarar gören mallardan sadece yüzde 30'unun (50 milyar dolar) sigortalı olduğu belirtildi.

Geçen yıl dünyada en çok hasara yol açan doğal afetlerin Asya kıtasında meydana geldiği ifade edilen açıklamada, Japonya'daki iki depremin toplam 21 milyar dolarlık, geçen yaz Çin'i vuran sellerin de 20 milyar dolarlık hasara neden olduğu kaydedildi.

Kuzey Amerika'da ise en çok hasara yol açan doğal afet, yüzlerce kişinin hayatına mal olan ve 10 milyar dolarlık zarara neden olan Haiti'deki Matthew kasırgasıydı. Ayrıca 2016 yılı 1980'den bu yana Kuzey Amerika'da en çok doğal afet yaşanan (160 felaket) yıl oldu.

Munich RE risk araştırmaları müdürü Peter Höppe, 2016'daki doğal afetlerin, kontrol altına alınmamış iklim değişikliğinden kaynaklandığını dile getirdi.

Höppe, geçen yılki doğal afetlerde 8 bin 700 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.



