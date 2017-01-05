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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 4 yaralı

05 Ocak 2017 Perşembe, 15:19
Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 4 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osman Rençber'in kullandığı 63 DZ 602 plakalı otomobil, 15 Temmuz Şehitler Köprülü Kavşağı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, sürücü Rençber ile araçtaki, Adile Kaya (45), Berfin Kaya (17) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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