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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Sofuoğlu, öğrencilerin jestini karşılıksız bırakmadı

05 Ocak 2017 Perşembe, 15:21


ANTALYA (AA) - Dünya Supersport şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, beşinci şampiyonluğunu, bedenleriyle okullarının bahçesinde "Kenan 54" yazarak kutlayan öğrencileri ziyaret etti.

Antalya'da, Sofuoğlu'nun Supersport'taki beşinci şampiyonluğunun ardından Türkiye Gençlik Vakfı Antalya Şubesi ve Hamza Taş İmam Hatip Ortaokulu iş birliğinde öğrencilerin katılımıyla bir koreografi hazırlandı. Öğrenciler, okulun bahçesinde bedenleriyle "Kenan 54" yazarak milli motosikletçinin şampiyonluğunu kutladı. Vakıf üyelerince sosyal medyadan paylaşılan görüntüleri izleyen Sofuoğlu, kendisine yapılan bu sürprizden mutlu olduğunu belirterek, Antalya'ya geldiğinde okulu ziyaret edeceğini bildirdi.

Bazı etkinliklere katılmak için kente gelen Kenan Sofuoğlu, Etiler Mahallesi'ndeki okulu ziyaret etti. Okul bahçesinde öğrencilerin yoğun ilgisi ve sevgi gösterileriyle karşılaşan sporcu, daha sonra çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi, imza dağıttı.

Öğrencilere seslenen Sofuoğlu, beşinci şampiyonluğunun ardından yapılan kutlamayı görünce çok mutlu olduğunu ve gurur duyduğunu ifade etti.

Sofuoğlu, öğrencilerle toplu özçekim yaptıktan sonra okul yöneticileri ve Türkiye Gençlik Vakfı Antalya Şubesi üyeleriyle bir süre sohbet etti. Milli sporcu, öğrencilerin sevgi gösterileri ve tezahüratları eşliğinde okuldan ayrıldı.

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