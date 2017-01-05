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YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
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Mardin'de trafik kazaları MOBESE kameralarında

05 Ocak 2017 Perşembe, 15:23

MARDİN (AA) - Mardin'de meydana gelen trafik kazalarından bazıları MOBESE kameralarınca kaydedildi.

İl merkezindeki farklı noktalardaki sabit ve hareketli Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarına çeşitli tarihlerde meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazalar yansıdı.

Emniyet Müdürlüğünden basınla paylaşılan görüntülerde, Mardin Devlet Hastanesi önündeki kavşakta dönüş yapmaya çalışan bir otomobil, akülü aracı ile yolun karşısına geçmeye çalışan engelliye çarpıyor. Akülü aracından savrulan engelli daha sonra 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılışı yer aldı.

Birinci Caddede Kasım Tuğmaner Camisi önünde park halindeki hafif ticari araç, seyir haline geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile önce yayaların yoğun olarak kullandığı kaldırıma çıkıyor ardından da yolun karşısında park halindeki araçlara çarpıyor. Kaldırımda yürüyen vatandaşlar kazadan şans eseri yaralanmadığı dikkati çekti.

İstasyon Mahallesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir iş makinesi ise seyir halindeki otomobile çarpıyor, kazada otomobil sürücüsü aracın dışına savruluyor.

Mardin Otogarı kavşağında da seyir halindeki otomobilin dönüş yapmaya çalışan kamyonetle çarpışması ile Ravza Caddesi'nde bir otomobilin buzlanma dolayısıyla önce direğe ardından karşı yönden gelen minibüse çarpışı da kameralar tarafından kaydedildi.

Emniyet yetkilileri, kazaların genellikle trafik kurallarına uyulmamasından kaynaklandığını ifade ederek, sürücülerin ve yayaların tedbirli olmasını istedi.

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