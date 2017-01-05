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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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"Eğitimde İşbirliği Protokolü"

05 Ocak 2017 Perşembe, 15:26
"Eğitimde İşbirliği Protokolü"

KONYA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt, 15 Temmuz gibi talihsiz bir süreç yaşadığını anımsatarak "Yıllardır bu okullarda öğrencilere tişört giydirdik, dershanelerde birinci oldular. Arabalar hediye ettik. 'Acaba son 10 senede bu öğrenciler nerede?' diye bir araştırma yaptım. Maalesef çoğunun ülkemizde olmadığını gördüm. Gerçekten içler acısı bir durum ama gidişat düzelecek." dedi.

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Konya Bilim Merkezi arasında imzalanan "Eğitimde İşbirliği Protokolü" kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanındaki fen lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezinde çeşitli dersler işleyecek, atölye ve laboratuvar çalışmaları yapacak.

Konya Bilim Merkezinde düzenlenen protokolün imza törenine katılan MEB Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt, son zamanlarda yaşanan olayların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitim alanında seferberlik ilan ettiğini söyledi.

MEB olarak milli bir müfredat oluşturmak için ciddi çalışmalar yapacaklarını ifade eden Kurt, şöyle konuştu:

"Bilim adamları yetiştirmek zorundayız. Bilim adamlarımızı dünya çapında yetiştirip ülkemizde tutmak zorundayız. Ülkemize hizmet ettirmek zorundayız. 15 Temmuz gibi talihsiz bir süreç yaşadık. Yıllardır bu okullarda öğrencilere tişört giydirdik, dershanelerde birinci oldular. Arabalar hediye ettik. 'Acaba son 10 senede bu öğrenciler nerede?' diye bir araştırma yaptım. Maalesef çoğunun ülkemizde olmadığını gördüm. Gerçekten içler acısı bir durum ama gidişat düzelecek. İnanıyoruz ki sizler kendi ülkenizde kendi milletinize hizmet edeceksiniz. Bu tür çalışmaların da bilim adamı olarak yetişmeniz konusunda size destek sağlayacağına inanıyorum."

- "Öğrenci ve öğretmenler Konya'da buluşacak"

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de bu işbirliğinin öğrenciler için çok önemli olduğunu belirtti.

Protokolün uygulamaya geçmesiyle Türkiye'nin dört bir tarafından öğrenci ve öğretmenlerin Konya'da buluşacağını vurgulayan Akyürek, şunları kaydetti:

"Bilim Merkezimiz gelişmeye devam ediyor. Şimdi çok farklı bir aşamayı birlikte gerçekleştireceğiz. Protokol kapsamında tüm illerden gelecek fen lisesi öğrencileri ve öğretmenlerimizi Bilim Merkezinde misafir edeceğiz. Bilim insanı yetiştirme konusunda çalışmalar yapacağız. Atölye ve laboratuvar çalışmaları yapılacak. Buraya gelecek öğrenci ve öğretmenler, hem bilim ve teknolojinin farklı alanlarıyla tanışma imkanı bulacak hem de ülkemizdeki kardeşlik ortamının güçlenmesine katkı yapmış olacaklar."

Konuşmaların ardından MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan Türk, Kurt ve Akyürek, "Eğitimde İşbirliği Protokolü"nü imzaladı.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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