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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ, PKK, PYD, YPG, DHKP-C ve ilave ediyorum FETÖ, hiç birbirlerinden farkı yok. Bu niyetlerini hiçbir zaman gizleme gereğini zaten duymadılar. Suriye'deki, Irak'taki Arap, Kürt, Türkmen, diğer gruplar, onların oyununda kolayca feda edilecek piyonlar olabilir. Bizim için bu insanlar, bin yıllık kaderdaşlığımız, akrabalığımız, soydaşlığımız olan, kendimizden ayrı görmediğimiz kardeşlerimizdir."

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