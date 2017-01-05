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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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"Hayalim Brezilya Milli Takımı"

05 Ocak 2017 Perşembe, 15:27


ANTALYA (AA) - Beşiktaş'ın Brezilyalı savunmacısı Marcelo Guedes, en büyük hayalinin Brezilya Milli Takımı'nda oynamak olduğunu söyledi.

Siyah-beyazlıların Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelde basın toplantısı düzenleyen Marcelo, keyifli bir ortamda bulunduklarını belirtti.

Hayalinin ülkesi adına sahaya çıkmak olduğunu aktaran Marcelo, "Brezilya Milli Takımı benim hayalim ama oynayan futbolculara bakınca orada yer almak zor. Hiçbir şey imkansız değil benim için. Çünkü burada büyük bir takımda oynuyorum." şeklinde konuştu.


- "Şampiyon olacak güce sahibiz"


Marcelo Guedes, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının kendileri için zor geçeceğini dile getirdi.

Her takımın güçlü olduğunu aktaran Brezilyalı stoper, "Ligde takımların güç dengeleri birbirine çok yakın. Biz iyi bir takımız. Takımımızda bütünlük de var. Buraya enerji depolamaya geldik. Ligde ikinci yarıya daha iyi başlayacağız. Geçen yılki kadrodan değişiklikler var. Aynı seviyeyi yakalamak kolay değil. Yavaş yavaş üstüne koyan bir takımız. Şampiyon olacak güce sahibiz." ifadelerini kullandı.


- "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"

Marcelo, PSV'de birlikte çalıştığı Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın sarı-lacivertli takımı ligin sonuna kadar şampiyonluk yarışının içinde tutacağını dile getirdi.

Advocaat'la 2012-2013 sezonunda Hollanda'da çalışan Marcelo, eski teknik direktörünün çok iyi bir antrenör olduğunu belirterek, "Fenerbahçe sürekli üstüne koyan bir takım. Advocaat oyuncularını iyi motive eden biri. Özellikle derbi maçlarda çok iyi yapar bunu. Advocaat'ın yaşı ve tecrübesi ortada. Fenerbahçe ligin sonuna kadar yarış içinde olacaktır." ifadelerini kullandı.


- "Tosic'le az maç kaybettik"


Bu sezon savunmadaki partneri Dusko Tosic'le oynadıkları maçlarda az yenilgi aldıklarını söyleyen Marcelo, "İyi maçlar çıkardık birlikte. Tosic ile 25'e yakın maç oynadı ve çok az karşılaşma kaybettik. Demek ki hocamız doğru tercih yapmış." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Hırvat stoper Matej Mitrovic'i tanımadığını belirten Marcelo, "Kendisini tanımıyorum sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla biliyorum. Kaliteli bir oyuncudur umarım ve takımımıza katkı sağlar." diyerek düşüncelerini kaydetti.


- "Kaliteli takımlarla oynadık"


Marcelo, puan kaybettikleri maçlardaki rakiplerin kaliteli olduğunu savundu.

Bu sezon kaybedilen Kasımpaşa ve Dinamo Kiev maçlarında arka arkaya yenilen gollerin hatırlatılması üzerine tecrübeli stoper, "Oynadığınız takımların kalitesini unutmamak lazım. Arka arkaya goller yedik ve gollerden sonra iyi tepki verdiğimiz maçlar da oldu. Mağlubiyetlerden de bir şeyler çıkartabilirsiniz. Skor bazen bazı şeyleri gizleyebiliyor. Bizde bunlardan ders çıkaracağız." diyerek sözlerini tamamladı.


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