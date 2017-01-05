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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: (1)

05 Ocak 2017 Perşembe, 15:27

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bölücü terör örgütü orada özellikle DEAŞ'la mücadele kapsamında Yezidileri de bahane olarak kullanarak kendine konum elde etmeye çalışıyor. Buna Irak makamlarının müsaade etmemesi gerektiğini söyledik. Sincar'ın ikinci bir Kandil olmasına asla müsaade etmeyiz." dedi.

Kalın, 24 TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak ziyareti ile ilgili soru üzerine Kalın, ziyaretin cumartesi ve pazar günlerinde Bağdat ve Erbil'i kapsayacak şekilde planlandığını söyledi. Türkiye'nin Irak'la kapsamlı ilişkileri bulunduğuna dikkati çeken Kalın, bu ülkede son 10 yıldır devam eden kaosa vurgu yaptı.

Irak'ın Kandil ve diğer bölgelerdeki terör örgütlenmelerine karşı etkin bir mücadele verilemediğinin görüldüğünü söyleyen Kalın, Başika Kampı dolayısıyla bu ülke ile yine hararetli bir ihtilafın yaşandığını anımsatarak, "Bizim Başika Kampını oraya kurmamızın amacı da, süreci de, kimlerle görüşülerek kurulduğu da belliydi. Bu konuyu da kapsayacak şekilde iki ilişkiler, terörle mücadele, bölücü terör örgütü, Irak'ın istikrarı, Musul operasyonu sonrası genel manada da DEAŞ sonrası Musul'u, Telafer'in, Sincar'ın ve diğer yerlerin yeniden inşası noktasında birçok konuyu görüşmek üzere Sayın Başbakanımız gidiyor." diye konuştu.

Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin, "Herhangi bir terör örgütünün Irak topraklarını kullanarak Türkiye'ye saldırmasına izin vermeyeceğiz" açıklamasının önemli olduğunu ancak bunun ziyaret öncesi yapılmasının tesadüf olmadığının altını çizen Kalın, açıklamadan iki gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İbadi ile görüştüğüne işaret etti.

- Türkiye'nin beklentileri

Türkiye'nin beklentilerini, "Bağdat ya da Erbil Irak makamlarının daha net, kesin, sonuç alıcı tedbirler alması" olduğunu belirten Kalın, "Çünkü terör örgütünün oradaki örgütlenmesini herkes biliyor. Bugüne kadar Irak topraklarından bizim ülkemize böyle tehditler, saldırılar olmasına rağmen Türkiye topraklarından Irak'a dönük ne tehdit olmuştur ne de saldırı olmuştur. Bizim buna müsaade etmemiz mümkün değil, söz konusu da değil" ifadelerini kullandı.

Kalın, Sincar ile ilgili olarak da "Bölücü terör örgütü orada özellikle DEAŞ'la mücadele kapsamında Yezidileri de bahane olarak kullanarak kendine konum elde etmeye çalışıyor. Buna Irak makamlarının müsaade etmemesi gerektiğini söyledik. Sincar'ın ikinci bir Kandil olmasına asla müsaade etmeyiz." dedi.

"Irak yönetiminin de iş birliği ile sınır ötesi harekat olabilir mi?" sorusuna Kalın, "Suriye ve Irak'ın durumları farklı. Irak'ta bütün bütün zorluklara rağmen bir merkezi hükümet var, bir federal bölge var, orayla yürüttüğümüz yakın temaslar var. Onların neticelerini bakarak, istişareler neticesinde biz oradaki güvenlik durumunu dikkatli şekilde izlemeye devam edeceğiz. Zaten, PKK'ya karşı Kandil ve civarında hava harekatı anlamında bizim operasyonlarımız devam ediyor." karşılığını verdi.

Terör örgütü PKK'nın, "Türkiye Kürtlere savaş açtı, Kürtlerin kazanımlarından rahatsız" gibi propaganda yaptığını aktaran Kalın, "Türkiye asla ve asla Kürtlere karşı değildir, ne Suriye'de ne Irak'ta ne de başka yerde. Tam tersi terör örgütlerine, başta PKK ve onun uzantıları PYD, YPG gibi terör örgütlerine karşı açık ve net tavır almaktır. Bizim de beklentimiz müttefiklerimizin de aynı tutumu göstermeleridir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Başika Kampı'ndaki asker sayısını artırıp artırmayacağına ilişkin olarak da Kalın, "İhtiyaca binaen bu değerlendirilir. Mevcut sayısıyla askerlerimiz orada eğitim veriyorlar hem peşmerge hem de 'Ninonova Gönüllüleri' olarak bilinen oradaki Sünni grupların yaklaşık 4 bin kişiye Başika Kampı'nda eğitim verildi." diye konuştu.

- "Başika Kampı'nın statüsü görüşülecek"

Kalın, Başika Kampı'nın statüsünün de Başbakan Yıldırım'ın ziyaretinde konuşulacağını belirterek, "Bizim orada amacımız tamamen Irak'ın toprak bütünlüğünün sağlanmasına ve terörle mücadelede Irak'a destek verilmesine yönelik bir mevcudiyet." dedi.

"Irak merkezi yönetimi, Irak bölgesel yönetimi ve Türkiye, birlikte bölücü terör örgütüne yönelik ortak bir operasyon düzenleyebilir mi?" sorusuna Kalın, "Bunlar spekülatif değerlendirmeler olur. Bir görelim, Başbakanımızın ziyareti gerçekleşsin ondan sonra değerlendiririz" cevabını verdi.

ABD'nin, "Türkiye PYD'ye dokunmama güvencesi verirse biz de El-Bab'da gereken yardımı yaparız" yönünde açıklaması olduğuna ilişkin iddianın sorulması üzerine Kalın, tamamen yerli ve milli imkanlarla başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin müttefikleri ve koalisyon unsurlarının bilgilendirildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"DEAŞ'la mücadele ediyorsak, dünya gündemindeki en önemli konulardan biri de buysa, müttefiklerimizin bu El-Bab ya da Fırat Kalkanı Harekatı'na destek vermesini beklemek bizim en doğal hakkımızdır. Biz orada DEAŞ'a karşı mücadele ediyoruz. Ama zaman zaman özellikle geçtiğimiz bir- bir buçuk ay içerisinde bu desteğin yeterli ve etkin düzeyde verilmediğini tespit ettik ve gördük. Bunu da ilettik Amerikalılara."

- "Asla müsaade etmeyiz"

İbrahim Kalın, Amerika'nın, "Suriye'de, 20 kilometrenin altında uçmayalım" şeklinde bir argüman geliştirdiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bence tablo çok açık. 20 kilometrenin daha aşağısına 30-35 kilometreye indiğiniz zaman aşağıda Afrin'le Mümbiç arasında bir PYD koridoru oluşturulması ya da onun korunması hedefleniyor. Biz böyle bir koridorun kurulmasına, bir terör koridorunun oluşturulmasına asla müsaade etmeyiz. Terör örgütü olan PYD ve YPG'nin Afrin'den Mümbiç'e doğru aşağıdan böyle bir koridor kurması kabul edilebilir bir şey değil. Bu hem bizim milli güvenliğimiz ve çıkarlarımız açısından hem de DEAŞ'la mücadele açısından da kabul edilemez. Çünkü El-Bab'da şimdi DEAŞ var, biz DEAŞ'la mücadele ediyoruz. Ne yapacağız yani, orada 20 kilometreyle sınırlayarak 18 kilometrede DEAŞ hedefi oluyor da 30. kilometrede DEAŞ hedefi olmuyor mu? Bunun hiçbir mantığı yok ve bunu açıkça da ifade ettik. Bu tereddüt ya da direncin arkasında bu var, o koridoru bir şekilde muhafaza etmek. Fiilen bir koridor da yok çünkü biz aşağı inmek suretiyle o bağlantı yolunu da kesmiş olduk ama mutasavver (düşünülmüş) olarak 'Harita üzerinde aşağıda böyle bir koridor kalsın' diye bir gayret içerisindeler. Biz bunu kabul etmeyeceğimizi ifade ettik."

"Amerika PYD'yi kara gücü olarak mı kullanıyor?" sorusu üzerine Kalın, "Bir anlamda öyle denebilir, 'DEAŞ'la etkin mücadelede en etkin, güvenilir grup YPG, PYD' diye bir argümanla ortaya çıktılar. Bunun zeminini oluşturdular ve bunun üzerinden yürüyorlar. Biz bunun doğru bir strateji olmadığını hem söyledik hem de gördük sahada. Neden? Bir terör örgütüyle bir başka terör örgütünü kullanarak mücadele edemezsiniz bu bir. İki, 'Suriye sahasında DEAŞ'la etkin mücadele eden tek grup YPG'dir' efsanesi zaten Fırat Kalkanı Harekatı'yla çökmüş durumda. Biz orada Hür Suriye Ordusu'nun doğru bir şekilde desteklendiği, koordine edildiği zaman bu misyonu başarılı bir şekilde yapabileceğini gördük ve bütün dünyaya da gösterdik." diye konuştu.

Kalın, Amerikan yönetiminin Suriye muhalefetine verdiği sözü tutmadığının altını çizdi.

(Sürecek)




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Başbakan Yardımcısı Kaynak:
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Ülkemize yönelik tehditleri kaynağında yok etmek zorundayız. Şunu bir an olsun aklımızdan çıkarmamalıyız; Türkiye'nin güvenliği Gaziantep'te değil Halep'te, Hatay'da değil İdlip'te, Mersin'de değil Kıbrıs'ta, Kars'ta değil Nahçıvan'da, Artvin'de değil Batum'da, Trakya'da değil Balkanlar'da başlar, bunu böyle bilelim.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "ÜLKEMİZE YÖNELİK TEHDİTLERİ KAYNAĞINDA YOK ETMEK ZORUNDAYIZ. ŞUNU BİR AN OLSUN AKLIMIZDAN ÇIKARMAMALIYIZ; TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ GAZİANTEP'TE DEĞİL HALEP'TE, HATAY'DA DEĞİL İDLİP'TE, MERSİN'DE DEĞİL KIBRIS'TA, KARS'TA DEĞİL NAHÇIVAN'DA, ARTVİN'DE DEĞİL BATUM'DA, TRAKYA'DA DEĞİL BALKANLAR'DA BAŞLAR, BUNU BÖYLE BİLELİM."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;DEAŞ, PKK, PYD, YPG, DHKP-C ve ilave ediyorum FETÖ, hiç birbirlerinden farkı yok. Bu niyetlerini hiçbir zaman gizleme gereğini zaten duymadılar. Suriye'deki, Irak'taki Arap, Kürt, Türkmen, diğer gruplar, onların oyununda kolayca feda edilecek piyonlar olabilir. Bizim için bu insanlar, bin yıllık kaderdaşlığımız, akrabalığımız, soydaşlığımız olan, kendimizden ayrı görmediğimiz kardeşlerimizdir.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "DEAŞ, PKK, PYD, YPG, DHKP-C VE İLAVE EDİYORUM FETÖ, HİÇ BİRBİRLERİNDEN FARKI YOK. BU NİYETLERİNİ HİÇBİR ZAMAN GİZLEME GEREĞİNİ ZATEN DUYMADILAR. SURİYE'DEKİ, IRAK'TAKİ ARAP, KÜRT, TÜRKMEN, DİĞER GRUPLAR, ONLARIN OYUNUNDA KOLAYCA FEDA EDİLECEK PİYONLAR OLABİLİR. BİZİM İÇİN BU İNSANLAR, BİN YILLIK KADERDAŞLIĞIMIZ, AKRABALIĞIMIZ, SOYDAŞLIĞIMIZ OLAN, KENDİMİZDEN AYRI GÖRMEDİĞİMİZ KARDEŞLERİMİZDİR."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı yapılan Keçiören Metrosu'nun yolcu ücretinin 2,5 lira olarak belirlendiğini, metronun 15 Ocak'a kadar ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AÇILIŞI YAPILAN KEÇİÖREN METROSU'NUN YOLCU ÜCRETİNİN 2,5 LİRA OLARAK BELİRLENDİĞİNİ, METRONUN 15 OCAK'A KADAR ÜCRETSİZ HİZMET VERECEĞİNİ BİLDİRDİ.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;DEAŞ'a karşı başka bir terör örgütünü destekleyenlerin oyunları ve bahaneleri, Türkiye'nin sahaya inmesiyle bozulmuştur, boşa çıkmıştır. Görüldü ki bunların derdi, bölgeyi DEAŞ'ten ve diğer terör örgütlerinden temizlemek değil, tam tersine bölgenin, bitip tükenmeyen bir kan ve ateş denizine dönüştürülmesidir.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "DEAŞ'A KARŞI BAŞKA BİR TERÖR ÖRGÜTÜNÜ DESTEKLEYENLERİN OYUNLARI VE BAHANELERİ, TÜRKİYE'NİN SAHAYA İNMESİYLE BOZULMUŞTUR, BOŞA ÇIKMIŞTIR. GÖRÜLDÜ Kİ BUNLARIN DERDİ, BÖLGEYİ DEAŞ'TEN VE DİĞER TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN TEMİZLEMEK DEĞİL, TAM TERSİNE BÖLGENİN, BİTİP TÜKENMEYEN BİR KAN VE ATEŞ DENİZİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİDİR."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;İşte görüyorsunuz, adam gibi karşımıza çıkamayanlar, terör örgütleri aracılığıyla canımızı yakmanın, bizi arkadan hançerlemenin hesabı içindeler. Bizi bir dönem 'DEAŞ'le mücadele etmiyor' diye uluslararası alanda sıkıştıranların, ahlaksızca itham edenlerin, bu örgütün tepesine bindiğimizde bir anda karşımıza geçip, 'daha ileriye gitmeyin' demeleri boşuna değildir; '20 kilometreyi geçmeyin' demeleri boşuna değildir. Onlar ne derse desin, biz kendi göbeğimizi kendimiz kestik ve yola devam ediyoruz.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "İŞTE GÖRÜYORSUNUZ, ADAM GİBİ KARŞIMIZA ÇIKAMAYANLAR, TERÖR ÖRGÜTLERİ ARACILIĞIYLA CANIMIZI YAKMANIN, BİZİ ARKADAN HANÇERLEMENİN HESABI İÇİNDELER. BİZİ BİR DÖNEM 'DEAŞ'LE MÜCADELE ETMİYOR' DİYE ULUSLARARASI ALANDA SIKIŞTIRANLARIN, AHLAKSIZCA İTHAM EDENLERİN, BU ÖRGÜTÜN TEPESİNE BİNDİĞİMİZDE BİR ANDA KARŞIMIZA GEÇİP, 'DAHA İLERİYE GİTMEYİN' DEMELERİ BOŞUNA DEĞİLDİR; '20 KİLOMETREYİ GEÇMEYİN' DEMELERİ BOŞUNA DEĞİLDİR. ONLAR NE DERSE DESİN, BİZ KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESTİK VE YOLA DEVAM EDİYORUZ."
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