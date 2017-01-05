Gümüşhane'de Hamsi Şenliği

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GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane Lisesi ile Gümüşhane Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneğince Hamsi Şenliği düzelendi.

Okulun bahçesinde gerçekleştirilen şenlikte, ızgara ve tavada pişirilen 300 kilogram hamsi, davetliler, öğrenciler ve velilere ikram edildi.

Okul Müdürü Rasim Keleş, Gümüşhane Lisesi'nin köklü bir okul olduğunu belirterek, Gümüşhane Lisesi'ne gönül veren insanları bir çatı altında toplayıp okulun daha iyi yerlere gelmesi ve tanıtımını açısından böyle bir organizasyon yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Öğrenciler, veliler, mezunlar ve halkı etkinliğe davet ettiklerini anlatan Keleş, katılımın yüksek olduğunu ifade etti.

Keleş, şenlikte 300 kilogram hamsi dağıtıldığını kaydetti.

Şenliğe, Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Özgür Çelebi, okul müdürleri, öğretmenler, kurum müdürleri ile çok sayıda öğrenci ve veli katıldı.

Öğrencilerin doyası eğlendikleri şenlikte, Vali Memiş ve Belediye Başkanı Çimen, pişirilen hamsileri öğrencilere ikram etti.



