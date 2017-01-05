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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Başbakan Yardımcısı Kaynak:

05 Ocak 2017 Perşembe, 15:37

ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay John Dorrian'ın, "Güç gösterisi sortilerinden sonra ABD'nin El Bab operasyonuna destek vereceği"ne yönelik açıklamasına ilişkin, "Çok özür dileyerek söylüyorum, bu, insan aklıyla dalga geçmektir. ABD'nin gücünü gösteriyle ispat etmeye ihtiyacı yok." dedi.

Kaynak, A Haber canlı yayınında katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, soruları yanıtladı.

Ortaköy'deki terör saldırısı ve saldırının failinin kimliğine ilişkin bir soru üzerine Başbakan Yardımcısı Kaynak, dikkatlice incelendiğinde, saldırı için ciddi bir çalışma yapıldığının anlaşıldığını, teröristin kimliğinin ve olabileceği muhtemel yerlerin güvenlik güçlerince belirlendiğini belirtti.

Kaynak, güvenlik güçlerinin şu an İstanbul Silivri civarında operasyon yaptığını belirterek, "Teröristin bağlatılarına da ulaşılmış vaziyette. Çemberin daraldığını söyleyebiliriz. Yurt dışına kaçmış olma ihtimalini üst düzey güvenlik tedbirleri alındığı için, o ihtimali yok saymamakla beraber, daha çok yurt içindeki operasyonlarda netice alınabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Saldırıyla ilgili tüm ihtimallerin güvenlik güçlerince değerlendirildiğini ifade eden Kaynak, eylemin tek bir kişi tarafından, tek bir silahla yapıldığının aşikar olduğunu ifade etti.

Saldırıya yardımcı olanların veya gözcülük yapanların da olabileceği ihtimalini üzerinde durulduğuna işaret eden Kaynak, "Saldırganın uyruğuyla ilgili ihtimaller üzerinde çalışılıyor. Muhtemelen bir Uygur ama uyruğu hususunda şimdi bir şey söylemek istemiyorum." dedi.

Kaynak, terör örgütü "DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Dorrian'ın, 'güç gösterisi sortilerinden sonra ABD'nin El Bab operasyonuna destek vereceği'ne yönelik açıklamasını nasıl buluyorsunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Çok özür dileyerek söylüyorum, bu insan aklıyla dalga geçmektir. Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünü gösteriyle ispat etmeye ihtiyacı yok. Hadiseye 2015 yılının temmuz ayından beri bakmak lazım. DEAŞ'la mücadele etmek istediklerini belirterek bir koalisyon oluşturdular ve İncirlik havaalanımızın bu mücadelenin karargahı olmasını istediler. Türkiye uluslararası bir terör örgütüyle mücadele için İncirlik Hava Üssünde bu operasyonlara izin verdi. Ama 1,5 yıldan beri yaşadığımız hadiselere bakarsanız, bu hadise hem Türkiye'nin içinde hem de dışında Türkiye'ye maalesef çok ağır maliyetleri olan hadise oldu."

Kaynak, DEAŞ ile mücadele ettiğini söyleyenlerin, Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlangıcından beri 1 ya da 2 defa Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile operasyona çıktığına dikkati çekerek, Cerablus'tan Azez bölgesine kadar 90 kilometre eninde, El Bab'a kadar da 20 kilometre derinliğinde bin 850 kilometrekarelik bir alanın terör unsurlarından temizlendiğini anlattı.

Sadece DEAŞ değil, bölgedeki PKK ve PYD unsurlarıyla da mücadele edildiğini ifade eden Kaynak, şunları söyledi: "Ben asker değilim. Ama siz 'Ben uçtum, hava muhalefeti vardı, o yüzden sadece güç gösterisi yaptım döndüm' diyorsanız, uçabiliyorsanız, bunu bombalama operasyonuna dönüştürebilirsiniz, istihbarat bilgileriniz varsa bunları değerlendirebilirsiniz. Türkiye her zaman terör örgütlerine karşı dünyayla birlikte olmuştur. Ama 65 ülkeden müteşekkil koalisyon güçlerinin sayısı birkaç binle ifade edilen terör örgütüyle başa çıkamamasının arkasında ben çıkamama değil, bilerek çıkmama olduğunu düşünüyorum."

- "Patriotları DEAŞ bitti de mi götürüyorusunuz"

Kaynak, "Koalisyon güçlerinin İncirlik'teki varlıklarının devam ettirilmesiyle ilgili Türkiye'nin tavrı ne olacak?" sorusu üzerine, Türkiye tarafından terör örgütünün bulunduğu yerin istihbaratının verilmesine rağmen koalisyon güçlerinin hava muhalefeti gerekçesiyle uçmadıklarının bilindiğini aktardı.

Koalisyon güçleri içerisinde bulunan Almanya'nın DEAŞ'la mücadele için Kahramanmaraş'a koyduğu Patriot füze rampalarının kaldırıldığını işaret eden Kaynak, "Bu Patriotları DEAŞ bitti de mi götürüyorusunuz? Tehlike vardıysa geldiniz kurdunuz, tehlike yok oldu da mı söktünüz götürdünüz? Koalisyon güçlerinin İncirlik'teki askeri varlıkları milletimiz tarafından sorgulanıyor ve bunun Hükümet gündeminde olduğunu da söylememiz gerekir." dedi.

- "Türkiye Cenevre'de başarılamayanı gerçekleştirmek istiyor"

Kaynak, "Suriye politikasının başından beri yanlış olduğuna dair açıklamalara ilişkin neler düşünüyorsunuz?" sorusunu cevaplarken, "Halkına karşı hastane, okul dinlemeden bomba yağdıran bir yönetimin karşısında durmak doğru bir politikadır." ifadesini kullandı.

Suriye meselesini ikiye ayırmak gerektiğine işaret eden Kaynak, "Biricisi mevcut durumu insani şartlara getirmektir. Sonra da Suriye için kalıcı olarak öngörülen hususta neler yapılacağına bakmaktır. Türkiye bunun için de gayret ediyor. Türkiye Cenevre'de başarılamayanı Rusya ile birlikte, İran ile birlikte Astana'da başarmak istiyor. Tarafları Astana'da bir araya getirmek, meşru muhalefet ile rejimi bir araya getirmek ve bir çözüm yolu bulmak istiyor. Bu bizim Suriye ile ilgili politikamızın gerçekten çok politik ve somut bir noktaya geldiğini gösteriyor." diye konuştu.

- "Yaklaşık 7 milyon dolar maliyetle köyler inşa edebiliriz"

Haleplilerin tahliyesi ve iaşelerine ilişkin bir soru üzerine de Kaynak, Cerablus ile Azez arasında 200 bin insanın açık arazide yaşam mücadelesi verdiğini kaydetti.

Kaynak, Cerablus'da yapılan iaşe çalışmalarını Fırat Kalkanı Harekatı ile temizlenen alanlardaki şehirlere de götürmek istediklerini belirterek, "Böyle çalışmalarla açıkta kalan insanların köylerine dönmesi sağlanabilir. Bunun için bir ön çalışma yaptırdık. Yaklaşık 7 milyon dolar maliyetle yeniden köyler inşa edebiliriz. Halep'ten batıya doğru yaklaşık 44 bin insan tahliye edilmiştir. İdlib ile Türkiye arasında birkaç milyon insan var. Bu insanlar daha önce Türkiye'nin yardımlarıyla oluşturulmuş barakamsı yapılarda hayatlarını devam ettiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'de evinden ayrılmak zorunda kalan yaklaşık 3 milyon insan bulunduğunu anlatan Kaynak, Suriye'deki ateşkesin kalıcı olmasıyla barınak yapılmasının gündeme geleceğini vurguladı.

- "Merkezi yönetimin Maliki döneminde ciddi yanlışları oldu"

Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak'a yapacağı ziyarete ilişkin soruya karşılık da Kaynak, Irak'ın Körfez Savaşı'ndan sonra birçok parçaya bölündüğünü anımsatarak, "Merkezi yönetimin Maliki döneminde ciddi yanlışları oldu. Maalesef mezhebe dayalı politikalar inşa ettiler ve bundan dolayı büyük gerginlikler doğdu, hem Kuzey Irak yönetimiyle hem de Türkiye ile. Biz bütün bunların aşılmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak, Suriye'de olduğu gibi Irak'ta da terör örgütleriyle mücadele edildiğe vurgu yaparak, bu ziyaretin hem terör örgütleriyle mücadele anlamında hem de Musul operasyonunda önemli bir gelişme sağlanmasına katkı vereceğini bildirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Ülkemize yönelik tehditleri kaynağında yok etmek zorundayız. Şunu bir an olsun aklımızdan çıkarmamalıyız; Türkiye'nin güvenliği Gaziantep'te değil Halep'te, Hatay'da değil İdlip'te, Mersin'de değil Kıbrıs'ta, Kars'ta değil Nahçıvan'da, Artvin'de değil Batum'da, Trakya'da değil Balkanlar'da başlar, bunu böyle bilelim.&quot;
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "ÜLKEMİZE YÖNELİK TEHDİTLERİ KAYNAĞINDA YOK ETMEK ZORUNDAYIZ. ŞUNU BİR AN OLSUN AKLIMIZDAN ÇIKARMAMALIYIZ; TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ GAZİANTEP'TE DEĞİL HALEP'TE, HATAY'DA DEĞİL İDLİP'TE, MERSİN'DE DEĞİL KIBRIS'TA, KARS'TA DEĞİL NAHÇIVAN'DA, ARTVİN'DE DEĞİL BATUM'DA, TRAKYA'DA DEĞİL BALKANLAR'DA BAŞLAR, BUNU BÖYLE BİLELİM."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;DEAŞ, PKK, PYD, YPG, DHKP-C ve ilave ediyorum FETÖ, hiç birbirlerinden farkı yok. Bu niyetlerini hiçbir zaman gizleme gereğini zaten duymadılar. Suriye'deki, Irak'taki Arap, Kürt, Türkmen, diğer gruplar, onların oyununda kolayca feda edilecek piyonlar olabilir. Bizim için bu insanlar, bin yıllık kaderdaşlığımız, akrabalığımız, soydaşlığımız olan, kendimizden ayrı görmediğimiz kardeşlerimizdir.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "DEAŞ, PKK, PYD, YPG, DHKP-C VE İLAVE EDİYORUM FETÖ, HİÇ BİRBİRLERİNDEN FARKI YOK. BU NİYETLERİNİ HİÇBİR ZAMAN GİZLEME GEREĞİNİ ZATEN DUYMADILAR. SURİYE'DEKİ, IRAK'TAKİ ARAP, KÜRT, TÜRKMEN, DİĞER GRUPLAR, ONLARIN OYUNUNDA KOLAYCA FEDA EDİLECEK PİYONLAR OLABİLİR. BİZİM İÇİN BU İNSANLAR, BİN YILLIK KADERDAŞLIĞIMIZ, AKRABALIĞIMIZ, SOYDAŞLIĞIMIZ OLAN, KENDİMİZDEN AYRI GÖRMEDİĞİMİZ KARDEŞLERİMİZDİR."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı yapılan Keçiören Metrosu'nun yolcu ücretinin 2,5 lira olarak belirlendiğini, metronun 15 Ocak'a kadar ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AÇILIŞI YAPILAN KEÇİÖREN METROSU'NUN YOLCU ÜCRETİNİN 2,5 LİRA OLARAK BELİRLENDİĞİNİ, METRONUN 15 OCAK'A KADAR ÜCRETSİZ HİZMET VERECEĞİNİ BİLDİRDİ.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;DEAŞ'a karşı başka bir terör örgütünü destekleyenlerin oyunları ve bahaneleri, Türkiye'nin sahaya inmesiyle bozulmuştur, boşa çıkmıştır. Görüldü ki bunların derdi, bölgeyi DEAŞ'ten ve diğer terör örgütlerinden temizlemek değil, tam tersine bölgenin, bitip tükenmeyen bir kan ve ateş denizine dönüştürülmesidir.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "DEAŞ'A KARŞI BAŞKA BİR TERÖR ÖRGÜTÜNÜ DESTEKLEYENLERİN OYUNLARI VE BAHANELERİ, TÜRKİYE'NİN SAHAYA İNMESİYLE BOZULMUŞTUR, BOŞA ÇIKMIŞTIR. GÖRÜLDÜ Kİ BUNLARIN DERDİ, BÖLGEYİ DEAŞ'TEN VE DİĞER TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN TEMİZLEMEK DEĞİL, TAM TERSİNE BÖLGENİN, BİTİP TÜKENMEYEN BİR KAN VE ATEŞ DENİZİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİDİR."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;İşte görüyorsunuz, adam gibi karşımıza çıkamayanlar, terör örgütleri aracılığıyla canımızı yakmanın, bizi arkadan hançerlemenin hesabı içindeler. Bizi bir dönem 'DEAŞ'le mücadele etmiyor' diye uluslararası alanda sıkıştıranların, ahlaksızca itham edenlerin, bu örgütün tepesine bindiğimizde bir anda karşımıza geçip, 'daha ileriye gitmeyin' demeleri boşuna değildir; '20 kilometreyi geçmeyin' demeleri boşuna değildir. Onlar ne derse desin, biz kendi göbeğimizi kendimiz kestik ve yola devam ediyoruz.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "İŞTE GÖRÜYORSUNUZ, ADAM GİBİ KARŞIMIZA ÇIKAMAYANLAR, TERÖR ÖRGÜTLERİ ARACILIĞIYLA CANIMIZI YAKMANIN, BİZİ ARKADAN HANÇERLEMENİN HESABI İÇİNDELER. BİZİ BİR DÖNEM 'DEAŞ'LE MÜCADELE ETMİYOR' DİYE ULUSLARARASI ALANDA SIKIŞTIRANLARIN, AHLAKSIZCA İTHAM EDENLERİN, BU ÖRGÜTÜN TEPESİNE BİNDİĞİMİZDE BİR ANDA KARŞIMIZA GEÇİP, 'DAHA İLERİYE GİTMEYİN' DEMELERİ BOŞUNA DEĞİLDİR; '20 KİLOMETREYİ GEÇMEYİN' DEMELERİ BOŞUNA DEĞİLDİR. ONLAR NE DERSE DESİN, BİZ KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESTİK VE YOLA DEVAM EDİYORUZ."
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