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ADANA (AA) - Toroslar EDAŞ, Mersin'deki selin ardından elektrik şebekelerinde oluşan zararın giderilmesi için 24 saat aralıksız çalıştıklarını bildirdi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Mersin'deki sel felaketi ve kar yağışının ardından enerji hatlarında zarar meydana geldiği belirtildi.

Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgede kesintisiz enerjiyi sağlayabilmek için 24 saat boyunca çalışan ekiplerin sayısı artırılırken yıkılan direkler, kopan hatlar onarılarak arızalar giderilmeye çalışılıyor. Ayrıca, büyük hasarlar nedeniyle yüksek gerilim hatlarına ulaşılamayan bölgelerdeki köylere jeneratör montajı yapılarak enerji verilmeye çalışılmaktadır. Elektrik şebekesinde oluşan zararlar, müdahale ekibinin 24 saat aralıksız çalışmasıyla gideriliyor. Bölgede çok sayıda elektrik direğinin devrilmesine ya da eğilmesine neden olan olumsuz hava koşulları, ekiplerin dağıtım hatlarına ulaşmak için yoğun yağmur ve kar altında büyük bir çaba göstermesini gerektiriyor. Toroslar EDAŞ ekipleri, yerel yönetimlerin ve halkın desteği ile kapanan yolları aşarak arızaları gidermek için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Fırtına ve zorlu hava koşullarına rağmen arızaları hızla gideren Toroslar EDAŞ, bu süreçte ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde hizmet veriyor."

- Adana'daki kar yağışı

Ekiplerin, Adana'daki kar yağışının ardından enerji hatlarında oluşan zararları da ortadan kaldırmaya çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, "Bölgede kesintisiz enerjiyi sağlayabilmek için 24 saat boyunca çalışan ekiplerin sayısı artırılırken, yıkılan direkler ve kopan hatlar onarılarak arızalar giderilmeye çalışılıyor." değerlendirmesi yapıldı.

Ayrıca, ana enerji nakil hatlarında meydana gelen büyük hasarlar nedeniyle yüksek gerilim hatlarına ulaşılamayan bölgelere de jeneratör montajı yapılarak enerji verilmeye çalışıldığı kaydedildi.



