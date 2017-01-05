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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Bakanlıktan 212 bin dekar alanda "silvikültür" çalışması

05 Ocak 2017 Perşembe, 15:54

ANKARA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce Giresun, Ordu ve Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde geçen yıl 212 bin dekar alanda silvikültür çalışması gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, silvikültürün, planlı ormancılık yaklaşımına dayalı biçimde yeni ormanların kurulması, bunlarla birlikte tabii yetişen ormanların gençleştirilmesi ve bakımının yanı sıra ormanların, ekosistem ve toplumun çok yönlü ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde devamlılık ilkesi doğrultusunda işletilmesiyle uğraşan bir bilim dalı olarak bilindiği belirtildi.

Bu çerçevede Giresun Orman Bölge Müdürlüğünün hizmet alanına giren Giresun, Ordu ve Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde geçen yıl 212 bin dekar alanda silvikültür çalışması gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2 bin 910 dekar alanda suni tensil, 11 bin 582 dekar alanda tabii tensil, 37 bin dekar alanda kültür bakımı, 49 bin 263 dekar alanda gençlik bakımı, 58 bin 940 dekar alanda sıklık bakımı, 26 bin 658 dekar alanda ilk aralama bakımı, bin dekar alanda budama ve 25 bin 638 dekar alanda rehabilitasyon çalışması yapıldı."

Bu illerde 2017 programına göre de 213 bin dekar alanda silvikültür çalışması yapılmasının hedeflendiği bildirildi.

- Dış etkilere dayanıklı ormanlar tesis ediliyor

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, silvikültürün esas amacının, ormanlarda en az masrafla ve mevcut ekolojik şartların mümkün kıldığı ölçüde, toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak ekonomik, ekolojik ve sosyokültürel fonksiyonların üretilmesi olduğunu vurguladı.

Eroğlu, "Silvikültür çalışmalarıyla bu fonksiyonları en iyi şekilde yerine getirebilecek nitelikte, dış etkilere dayanıklı ormanlar tesis ediyoruz. Giresun Orman Bölge Müdürlüğümüz de 2016 programını başarılı şekilde tamamladı. Sürdürülebilir ormancılık için önümüzdeki yıllarda da bu çalışmaları devam ettireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: (1)
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CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Ülkemize yönelik tehditleri kaynağında yok etmek zorundayız. Şunu bir an olsun aklımızdan çıkarmamalıyız; Türkiye'nin güvenliği Gaziantep'te değil Halep'te, Hatay'da değil İdlip'te, Mersin'de değil Kıbrıs'ta, Kars'ta değil Nahçıvan'da, Artvin'de değil Batum'da, Trakya'da değil Balkanlar'da başlar, bunu böyle bilelim.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "ÜLKEMİZE YÖNELİK TEHDİTLERİ KAYNAĞINDA YOK ETMEK ZORUNDAYIZ. ŞUNU BİR AN OLSUN AKLIMIZDAN ÇIKARMAMALIYIZ; TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ GAZİANTEP'TE DEĞİL HALEP'TE, HATAY'DA DEĞİL İDLİP'TE, MERSİN'DE DEĞİL KIBRIS'TA, KARS'TA DEĞİL NAHÇIVAN'DA, ARTVİN'DE DEĞİL BATUM'DA, TRAKYA'DA DEĞİL BALKANLAR'DA BAŞLAR, BUNU BÖYLE BİLELİM."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;DEAŞ, PKK, PYD, YPG, DHKP-C ve ilave ediyorum FETÖ, hiç birbirlerinden farkı yok. Bu niyetlerini hiçbir zaman gizleme gereğini zaten duymadılar. Suriye'deki, Irak'taki Arap, Kürt, Türkmen, diğer gruplar, onların oyununda kolayca feda edilecek piyonlar olabilir. Bizim için bu insanlar, bin yıllık kaderdaşlığımız, akrabalığımız, soydaşlığımız olan, kendimizden ayrı görmediğimiz kardeşlerimizdir.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "DEAŞ, PKK, PYD, YPG, DHKP-C VE İLAVE EDİYORUM FETÖ, HİÇ BİRBİRLERİNDEN FARKI YOK. BU NİYETLERİNİ HİÇBİR ZAMAN GİZLEME GEREĞİNİ ZATEN DUYMADILAR. SURİYE'DEKİ, IRAK'TAKİ ARAP, KÜRT, TÜRKMEN, DİĞER GRUPLAR, ONLARIN OYUNUNDA KOLAYCA FEDA EDİLECEK PİYONLAR OLABİLİR. BİZİM İÇİN BU İNSANLAR, BİN YILLIK KADERDAŞLIĞIMIZ, AKRABALIĞIMIZ, SOYDAŞLIĞIMIZ OLAN, KENDİMİZDEN AYRI GÖRMEDİĞİMİZ KARDEŞLERİMİZDİR."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı yapılan Keçiören Metrosu'nun yolcu ücretinin 2,5 lira olarak belirlendiğini, metronun 15 Ocak'a kadar ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AÇILIŞI YAPILAN KEÇİÖREN METROSU'NUN YOLCU ÜCRETİNİN 2,5 LİRA OLARAK BELİRLENDİĞİNİ, METRONUN 15 OCAK'A KADAR ÜCRETSİZ HİZMET VERECEĞİNİ BİLDİRDİ.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;DEAŞ'a karşı başka bir terör örgütünü destekleyenlerin oyunları ve bahaneleri, Türkiye'nin sahaya inmesiyle bozulmuştur, boşa çıkmıştır. Görüldü ki bunların derdi, bölgeyi DEAŞ'ten ve diğer terör örgütlerinden temizlemek değil, tam tersine bölgenin, bitip tükenmeyen bir kan ve ateş denizine dönüştürülmesidir.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "DEAŞ'A KARŞI BAŞKA BİR TERÖR ÖRGÜTÜNÜ DESTEKLEYENLERİN OYUNLARI VE BAHANELERİ, TÜRKİYE'NİN SAHAYA İNMESİYLE BOZULMUŞTUR, BOŞA ÇIKMIŞTIR. GÖRÜLDÜ Kİ BUNLARIN DERDİ, BÖLGEYİ DEAŞ'TEN VE DİĞER TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN TEMİZLEMEK DEĞİL, TAM TERSİNE BÖLGENİN, BİTİP TÜKENMEYEN BİR KAN VE ATEŞ DENİZİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİDİR."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;İşte görüyorsunuz, adam gibi karşımıza çıkamayanlar, terör örgütleri aracılığıyla canımızı yakmanın, bizi arkadan hançerlemenin hesabı içindeler. Bizi bir dönem 'DEAŞ'le mücadele etmiyor' diye uluslararası alanda sıkıştıranların, ahlaksızca itham edenlerin, bu örgütün tepesine bindiğimizde bir anda karşımıza geçip, 'daha ileriye gitmeyin' demeleri boşuna değildir; '20 kilometreyi geçmeyin' demeleri boşuna değildir. Onlar ne derse desin, biz kendi göbeğimizi kendimiz kestik ve yola devam ediyoruz.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "İŞTE GÖRÜYORSUNUZ, ADAM GİBİ KARŞIMIZA ÇIKAMAYANLAR, TERÖR ÖRGÜTLERİ ARACILIĞIYLA CANIMIZI YAKMANIN, BİZİ ARKADAN HANÇERLEMENİN HESABI İÇİNDELER. BİZİ BİR DÖNEM 'DEAŞ'LE MÜCADELE ETMİYOR' DİYE ULUSLARARASI ALANDA SIKIŞTIRANLARIN, AHLAKSIZCA İTHAM EDENLERİN, BU ÖRGÜTÜN TEPESİNE BİNDİĞİMİZDE BİR ANDA KARŞIMIZA GEÇİP, 'DAHA İLERİYE GİTMEYİN' DEMELERİ BOŞUNA DEĞİLDİR; '20 KİLOMETREYİ GEÇMEYİN' DEMELERİ BOŞUNA DEĞİLDİR. ONLAR NE DERSE DESİN, BİZ KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESTİK VE YOLA DEVAM EDİYORUZ."
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