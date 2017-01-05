Bakanlıktan 212 bin dekar alanda "silvikültür" çalışması

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ANKARA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce Giresun, Ordu ve Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde geçen yıl 212 bin dekar alanda silvikültür çalışması gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, silvikültürün, planlı ormancılık yaklaşımına dayalı biçimde yeni ormanların kurulması, bunlarla birlikte tabii yetişen ormanların gençleştirilmesi ve bakımının yanı sıra ormanların, ekosistem ve toplumun çok yönlü ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde devamlılık ilkesi doğrultusunda işletilmesiyle uğraşan bir bilim dalı olarak bilindiği belirtildi.

Bu çerçevede Giresun Orman Bölge Müdürlüğünün hizmet alanına giren Giresun, Ordu ve Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde geçen yıl 212 bin dekar alanda silvikültür çalışması gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2 bin 910 dekar alanda suni tensil, 11 bin 582 dekar alanda tabii tensil, 37 bin dekar alanda kültür bakımı, 49 bin 263 dekar alanda gençlik bakımı, 58 bin 940 dekar alanda sıklık bakımı, 26 bin 658 dekar alanda ilk aralama bakımı, bin dekar alanda budama ve 25 bin 638 dekar alanda rehabilitasyon çalışması yapıldı."

Bu illerde 2017 programına göre de 213 bin dekar alanda silvikültür çalışması yapılmasının hedeflendiği bildirildi.

- Dış etkilere dayanıklı ormanlar tesis ediliyor

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, silvikültürün esas amacının, ormanlarda en az masrafla ve mevcut ekolojik şartların mümkün kıldığı ölçüde, toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak ekonomik, ekolojik ve sosyokültürel fonksiyonların üretilmesi olduğunu vurguladı.

Eroğlu, "Silvikültür çalışmalarıyla bu fonksiyonları en iyi şekilde yerine getirebilecek nitelikte, dış etkilere dayanıklı ormanlar tesis ediyoruz. Giresun Orman Bölge Müdürlüğümüz de 2016 programını başarılı şekilde tamamladı. Sürdürülebilir ormancılık için önümüzdeki yıllarda da bu çalışmaları devam ettireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.