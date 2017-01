Sağlık-Sen'den Kızılayın kan bağışına destek

ANKARA (AA) - Sağlık-Sen tarafından, Türk Kızılayının kan bağışı çağrısına yurt genelinde destek verilecek.

Sağlık-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Kızılay Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi'nde Antalya Şube yöneticileri ve üyeleriyle kan bağışında bulundu. Metin Memiş, kan bağışı esnasında ayrıca kök hücre bağışı da yaptı.

Memiş, burada yaptığı açıklamada, büyük bir özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarının şimdi de kanıyla can vereceğini belirterek, "Ülke genelinde gerçekleştireceğimiz kan bağışı kampanyasını bugün Antalya'da başlatıyoruz. Önümüzdeki günlerde bütün şubelerimiz, sağlık çalışanı arkadaşlarımızla kan bağışında bulunacaklar." ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarının görevleri başında gerektiğinde kendi kanlarını vermekten çekinmediğini vurgulayan Memiş, bunun son örneğinin 15 Temmuz darbe girişiminde yaşandığını ifade etti.



Kanın yapılamayan tek ilaç olduğunu ve elde edildiği tek yöntemin gönüllülük esasına göre bağışlar olduğuna dikkati çeken Memiş, sağlık çalışanlarının toplumsal farkındalığa katkı sağlamak amacıyla kan bağışını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Memiş, şunları kaydetti:

"Sağlıklı her erkek yılda 4 kez, kadınlar da 3 kez kan bağışlayabilir. Bağışladığımız bir ünite kan bizde bir eksikliğe yol açmayacak. Ancak bu bir ünite kan, bir kişinin hayata tutunmasına katkı sunacak, yaşama bağlayacak, o kişiyi sevdiklerinden ayırmayacaktır. Unutmayalım, kime ne zaman kan lazım olacağı bizim elimizde değildir. Bugün bağışlayacağımız bir ünite kan, belki de bizim en yakınlarımıza can verecektir. Bu sebeple, bir kez daha bütün sağlık çalışanlarını ve vatandaşlarımızı kan bağışlamaya, kanlarıyla can vermeye davet ediyorum."