Muş'tan Haleplilere yardım

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MUŞ (AA) - Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Muş Temsilciliğince toplanan 120 bin liranın, Haleplilere ulaştırılacağı bildirildi.

Memur-Sen Muş Temsilcisi Fehmi Kuzey Vurar, temsilcilikte düzenlediği basın toplantısında, Halepliler için 120 bin lira yardım topladıklarını söyledi.

Bu parayı yardım kuruluşları aracılığıyla Haleplilere ulaştıracaklarını belirten Vurar, şöyle konuştu:

"Haksızlığa karşı hakkın ve haklının yanında olan sendikamız, dün olduğu gibi bugün de zulme karşı mazlumun ve mağdurun yanında olmaya devam ediyor. İlimizde başlattığımız 'Halep'e Yol Açın' yardım kampanyasına ilk günden itibaren kısa zamanda üyelerimizin ve vatandaşlarımızın verdiği destek ile bu kötü soğuk kış gününde Halep'e yardımlarımızı göndermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kampanyaya destek veren herkese teşekkür ediyoruz."