Keçiören Metrosu açılış töreni

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her fırsatta kimi zaman etnik kimi zaman da meşrep farklılıkları üzerinden milletin birbirine düşürülmeye çalışıldığını belirterek, "Bugüne kadar denemedikleri yol, kaşımadıkları hassasiyet kalmadı ama başarılı olamadılar, Allah'ın izniyle olamayacaklar." dedi.

Erdoğan, Keçiören Metrosunun açılış töreninde yaptığı konuşmada, hattın başkente kazandırılmasında emeği geçenleri kutlayarak, hayırlı olmasını diledi.

Bir milyar lira yatırım bedeli olan, 9 bin 220 metre uzunluğa ve 9 istasyona sahip metroyla ilçede yaşanan trafik sıkıntısının önemli ölçüde çözüleceğine inandığını dile getiren Erdoğan, kendisinin de yaklaşık 11 yıl Keçiören'de ikamet ettiğini anımsattı. Erdoğan, metronun inşası süresinde yaşanan sıkıntıları yakından bildiğini hatırlatarak, sabrın sonunun selamet olduğunu söyledi. Biraz geç ve biraz da güç olan projenin bitirilmesini en az vatandaşlar kadar sevinçle karşıladığını belirten Erdoğan, tüm Keçiörenlilerden haklarını helal etmelerini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin tamamlayıcısı niteliğindeki AKM-Gar-Kızılay hattının ihalesinin ve inşasının da en kısa sürüde sonuçlandırılmasını temenni ettiğinin altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Esenboğa Havalimanı istikametine yapılacak banliyö hattının Kuyubaşı İstasyonu'na bağlantısının tesisiyle Keçiören'in ulaşım sorunu tüm istikametlere tamamen ulaşmak suretiyle ortadan kalkmış olacaktır.

Keçiören'in hikayesi, bir yönüyle de Türkiye'nin hikayesidir. İlçemizin hemen yanıbaşında bulunan Solfasol köyü, Ankara'nın manevi mimarı ve muhafızı Hacı Bayram Veli Hazretlerinin köyüdür. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş dönemimizin tüm yükünü, tartışmalarını, tereddütlerini, zaferlerini yaşayan Ankara, başkentlik sıfatıyla üstlendiği sorumluluğun mükafatını almıştır. Bu dönemde Keçiören, bağları ve bahçeleriyle Ankara'nın en güzide mesire yerlerinden biridir. İkinci Dünya Savaşı sonrası, kırsaldan şehirlere göç başladığında Ankara, yeni önemli bir yük üstlendi. İç Anadolu Bölgesi'nden Ankara'ya göç edenlerin en çok rağbet ettikleri yerlerin başında Keçiören geliyordu. Bu dönemin en büyük hastalığı olan plansız, programsız, alt yapısız şehirleşme maalesef Keçiören'i de böyle bir yapılaşmaya boğdu.

Geçtiğimiz çeyrek yüzyıl, Keçiören adete küllerinden yeniden doğdu. Plansız yapılaşmadan mahalle samimiyetini muhafaza ederek yenilendiği bir dönem oldu. Bugün Keçiören, hem modern konutlara sahip hem de geleneksel mahalle hayatının devam edebildiği ender ilçelerimizden biridir. Açılışını yaptığımız metro hattıyla, ilçemizin en ciddi sorunu olan ulaşım meselesinin çözümü konusunda çok önemli bir adım atılıyor. İnşallah, artık Keçiören'de yaşamak, Keçiörenli olmak çok daha büyük bir ayrıcalık haline dönüşecektir."

- "Burada herkes insandır, komşudur, dosttur, kardeştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Keçiörenli vatandaşların sergiledikleri birlik, beraberlik, dayanışma örneğinin, aynı zamanda Türkiye'de son dönemde sürekli tahrik edilmeye çalışılan farklılıkları çatışma unsuru haline dönüştürme çabalarına verilmiş en güzel cevap olduğunu vurguladı.

15 Temmuz tarihinde de Keçiören'in dik duruşunun en güzel örneğinin sergilendiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:





"Keçiören, şehitler verdi, gaziler verdi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize Allah'tan şifalar temenni ediyorum.

Kardeşlerim, burada Keçiören'de Yozgat'tan, Çorum'dan, Çankırı'dan, Kırşehir'den, Kırıkkale'den, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizden, Karadeniz'den, Ankara'nın ilçelerinden gelmiş vatandaşlarımız yaşıyor. Biliyorum ki Keçiören'de kimse kimseye 'Bu, Türk mü, Çerkez mi, Boşnak mı?' diye bakmaz. Biliyorum ki Keçiören'de kimse kimseye 'Bu, Sünni mi, bu Alevi mi, bu başka bir meşrepten mi?' diye bakmaz. Burada herkes insandır, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır, komşudur, dosttur, kardeştir.

Biz hep, her yerde, her zaman 'tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet' dediğimizde en gür cevabı Keçiören'den aldığımızı biliyoruz. Türkiye'yi ayakta tutan ruh, işte budur. Bunun için her fırsatta kimi zaman etnik kimi zaman da meşrep farklılıkları üzerinden milletimizi birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Bugüne kadar denemedikleri yol, kaşımadıkları hassasiyet kalmadı. Ama başarılı olamadılar, Allah'ın izniyle olamayacaklar. Milletimizi birbirine düşüremeyecekler, kardeşliğimizi bozamadılar ve bozamayacaklar. Birlik ve beraberliğimizi zedeleyemediler, zedelemeyecekler. Milletimiz, terör örgütleri ve onların destekçileri ile istismar edilmeye çalışılan vatandaşlarımız arasındaki ayrımı daima titizlikle yapmıştır."

(Sürecek)